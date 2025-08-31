La organización juvenil Lintas Iman preguntó a los miembros del DPR más empatía por la clasificación del pueblo y exigía que el aparato no fuera represivo

Yakarta, Viva – Combinado organización Jóvenes de Interfaith, como GP Ansor, Muhammadiyah Youth, Catholic Youth, Gamki, Gemabudhi, Pelaah, Gema Khonghucu, GPII y Gema Mathla’ul Anwar evaluados, los comentarios provocativos de los políticos confirmaron la situación en el medio de la tensión entre la tensión entre la tensión público y gobierno.

Enfatizaron que la empatía por las dificultades de las personas debería ser la actitud principal, no en lugar de empeorar la situación con declaración que duele el corazón del público. Además, también destacaron la actitud de las fuerzas de seguridad al tratar con manifestaciones. Según ellos, la Policía Nacional y el TNI deben estar presentes como guardias de seguridad que priorizan la profesionalidad, no las acciones represivas.

«Pedir a la Policía Nacional y al TNI que mantengan la seguridad con las personas medibles, no represivas para las personas que llevan a cabo una manifestación pacífica, además de tomar medidas firmes contra los perpetradores de los actos anarquistas que provocan a los disturbios y son destrucción, ardor y saqueo», dijo el comunicado, citó el domingo 31 de agosto de 2025.

Esta declaración es al mismo tiempo una afirmación de que la sociedad tiene derecho a transmitir aspiraciones pacíficamente, mientras que el estado está obligado a garantizar la seguridad sin suprimir la libertad de expresión.

Enfatizaron la importancia de la responsabilidad política, ambos de fiesta y fuerzas de seguridad. Uno de los puntos principales en su declaración también preguntó líder partidos políticos para ser firmes con sus miembros en RPD.

«Insta al liderazgo de los partidos políticos a despedir inmediatamente a los miembros del parlamento indonesio y la gerencia del partido que emitieron una declaración provocativa e hirió a la gente de la gente e instruyó a todos los cuadros del partido para mantener los saludos y empatizar más a los problemas de las personas», dijo.

La Asociación de Organizaciones Juveniles de Cross Faith cerró su actitud con la llamada ‘Let’s #JageAndonesia’, y enfatiza la importancia de mantener la unidad y alentar el espacio de diálogo entre la comunidad, los líderes religiosos y los responsables políticos para que la escalada de conflictos no se generalice cada vez más.

This statement of attitude was signed directly by the leaders of the cross -faith organization, including Dzulfikar Ahmad Tawalla (General Chairperson of Muhammadiyah Youth), Addin Jauharuddin (Chairperson of GP Ansor), Stefanus Gusma (Chairperson of Catholic Youth), Sahat Martin Philip Sinurat (Gamki Chairperson), Kris Tan (General Chairperson of the Jóvenes confucianos)) Wiryawan (vicepresidente de Gemabudhi Youth), Masri Ikoni (Presidente de Jóvenes GPII) y Ahmad Nawawi (Presidente de Gema Mathla’ul Anwar).