La organización juvenil Lintas Faith Congregation of the Community para protegerse y no anarquistas

Yakarta, Viva -La organización juvenil de Lintas Iman transmitió una profunda simpatía y tristeza a todas las víctimas en una manifestación en varias áreas en los últimos días, y algunos incluso sufrieron heridas y murieron.

Donde se consiste en la organización juvenil de fe cruzado, Presidente de Muhammadiyah Youth PP, Dzulfikar Ahmad Tawalla, Ketum GP Ansor, Addin Jauharuddin, Ketum pp Juvenil Católico GPII, Masri Ikoni y Ketum Youth Mathla’ul Anwar, Ahmad Nawawi.

Organización juvenil de FIRA Cross

Para evitar más caos, Sahat Sinurat también preguntó gobierno y el DPR para escuchar las demandas de la gente

«Escuche las demandas de las personas y evalúe todas las políticas y programas gubernamentales que se consideran perjudiciales y cargan a la gente», dijo Sahat en un comunicado oficial el domingo 31 de agosto de 2025.

Además, instó al liderazgo Fiesta La política inmediatamente desestimó a los miembros del parlamento indonesio y la gerencia del partido que emitieron una declaración provocativa e hirieron a la gente de la gente e instruyó a todos los cuadros del partido para mantener los saludos y empatizar más a los problemas de las personas.

«Invitar a todos los elementos público Aquellos que transmiten demandas y aspiraciones, para mantener el conducto en la transpiración de aspiraciones al gobierno «, agregó Gusma del Catolicismo Juvenil de PP en su declaración, domingo 31 de agosto de 2025.

Entonces no provocó tomar medidas anarquista como destrucciónardor y Saqueo que es perjudicial para los compañeros.

Además, invitar a todos los elementos de la sociedad a cuidarse unos a otros, rechazar las manifestaciones anarquistas y no verse afectado por el cultivo de problemas que ofenden el origen étnico, la religión, la etnia y el grupo (SARA) para evitar la recurrencia de los disturbios 98.

16 organizaciones islámicas fueron invitadas por Prabowo a Hambalang Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

«Pedir a la Policía Nacional y al TNI que mantengan la seguridad con las personas medibles, no represivas para las personas que llevan a cabo una manifestación pacífica, y toman medidas firmes contra los perpetradores de los actos anarquistas que desencadenan disturbios y destrucción, quemaduras y saqueos», explicó Dzulfikar de la Jóvenes Anarquistas Muhammadiyah.

Al mismo tiempo, Gus Addin de GP Ansor también instruyó a todos los cuadros organizacionales que estuvieran junto con la comunidad.

«Deje que los cuadros trabajen juntos, trabajen juntos, construyan un espacio de diálogo con líderes de la comunidad, líderes religiosos y todos los elementos de la comunidad, mantengan instalaciones públicas y ayuden a las dificultades de la comunidad en sus respectivas regiones», explicó Gus Addin.