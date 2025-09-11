Netflix y Redes AMC Están extendiendo su asociación de transmisión para traer temporadas de series propiedades más nuevas y futuras de AMC, como «ANNE RICE‘S Talamasca: The Secret Order «y títulos de la biblioteca, incluidos» Orphan Black «, en el mega streamer.

An expansion of the existing deal between Netflix and AMC Networks, the new pact will offer Netflix subscribers in the US access to new seasons of current AMC Studios franchises including “Anne Rice’s Interview with the Vampire” Season 2, which will be available Sept. 30, “Dark Winds” Season 3 and “The Walking Dead: Daryl Dixon” Season 2, both of which will be available in October, as well as the second seasons of “The Walking Dead: Dead Ciudad «y» Brujas Mayfair de Anne Rice «.

Establecido para debutar el 26 de octubre en el canal lineal AMC, la primera temporada de «Anne Rice’s Talamasca: The Secret Order» se transmitirá en Netflix «en algún momento del próximo año».

Algunas de estas series estarán disponibles para los suscriptores de Netflix fuera de los EE. UU. En mercados seleccionados.

Además de estas series de televisión actualmente transmitidas, Netflix está obteniendo acceso a los siguientes títulos de la biblioteca de AMC Networks: «Orphan Black», spin -off «Orphan Black: Echoes», «Parish», «Esto va a doler», «NOS4A2» y «Soulmates». La alineación existente de Netflix de los espectáculos de AMC Studios ahora extremos incluye «Fear the Walking Dead», «Un descubrimiento de brujas» y «Panteón».

La expansión de la asociación AMC-Netflix no es una sorpresa, dados los resultados lucrativos del pacto inicial para ambas partes: según los datos de audiencia de Netflix, AMC se muestra disponible en Netflix en la segunda mitad de 2024 y la primera mitad de 2025 atrajo 210 millones de vistas globales, y AMC ha visto una mayor visorización lineal y AMC+ suscripciones a los nuevos estados de mares a los que se muestran a las redes de las redes.

«Nos complace expandir y ampliar nuestro acuerdo de licencia de contenido de marca con Netflix, con un enfoque aún más fuerte en las franquicias que resuenan con los espectadores y funcionan tan bien en Netflix», dijo el CEO de AMC Networks, Kristin Dolan. «Esta renovación también trae algunos de nuestros títulos de franquicias, incluidas las próximas temporadas, a los suscriptores de Netflix en mercados internacionales seleccionados, complementando nuestro propio alcance internacional. Nuestra capacidad de producir excelentes espectáculos y ponerlos a disposición de los espectadores en una amplia variedad de plataformas que impulsan nuestra empresa en este tiempo cambiante en los medios de comunicación.