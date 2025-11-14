La Orden Secreta’, Cómo Ver La Serie Online Gratis

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

Residencia en Ana arroz«Las crónicas vampíricas» y «La vida de las brujas de Mayfair», «Talamasca: La Orden Secreta” es la última entrada en el “Universo Inmortal” del autor de historias y personajes compartidos.

Primera temporada de “Talamasca: La Orden Secreta” se transmite los domingos en AMCsemanalmente.

Cómo ver ‘Talamasca: La orden secreta’ online sin cable

¿Quieres ver la serie en línea? “Talamasca: The Secret Order” se transmite los domingos con una hora de inicio a las 9 pm ET/PT. El final de temporada se transmite el domingo 23 de noviembre. Conoce más sobre la nueva serie de terror aquí.

Sin embargo, incluso sin cable, “Talamasca: The Secret Order” está disponible para transmitir en línea en una variedad de plataformas, como Filón, DirectTV, Fubo, Hulu + TV en vivo y otros. Todos estos servicios (a excepción de Honda) ofrecen pruebas gratuitas que puedes utilizar para transmitir algunos episodios en línea de forma gratuita.

Desplácese hacia abajo y vea las mejores formas de transmitir “Talamasca: The Secret Order”.

Filón

Para ver “Talamasca: La Orden Secreta” en AMC, Filón es una buena elección junto con más de 70 redes populares, como A&E, BET, HGTV, IFC, Lifetime, Nickelodeon, Paramount Network y muchas más. Una suscripción también te cuesta $ 33 al mes. El transmisión El servicio también viene con acceso a HBO Max (con anuncios), AMC+ (con anuncios) y Discovery+, todo gratis. Más información sobre Filón aquí.

DirectTV

DirectTV es una de las mejores formas para que los cortadores de cable accedan a la televisión en vivo desde casa. A partir de $49,99 durante el primer mes de servicio ($89,99/mes después), obtienes acceso a AMC para “Talamasca: The Secret Order”, así como a más de 90 canales, como Adult Swim, Bravo, CNN, Discovery Channel, E!, Food Network, Game Show Network, HGTV, ION Television, Lifetime, MSNBC y otros.

Hulu

A partir de $64,99/mes durante los primeros tres meses de servicio ($82,99/mes después), Hulu + TV en vivo es una excelente opción para transmitir en vivo el canal “Talamasca: The Secret Order” con acceso a AMC, junto con más de 90 canales más, así como acceso a originales exitosos en Disney+, Hulu y ESPN Unlimited.

Fubo

Fubo es una de las mejores opciones para transmitir el juego porque es la más completa. El servicio presenta “Talamasca: The Secret Order” en AMC. Incluso cuenta con más de 250 canales de televisión en vivo para transmisión sin cables. Con precios desde $54,99 por su primer mes de servicio con las ofertas actuales de Fubo ($84,99/mes después).

Honda TV

Honda es una de las mejores opciones para la transmisión en vivo asequible con el Honda naranja Paquete con la mitad de descuento en tu primer mes de servicio. El paquete incluye AMC para “Talamasca: The Secret Order”. Tenga en cuenta: los precios y la disponibilidad de canales están sujetos a su mercado de televisión local.

La serie sigue una sociedad secreta que rastrea y monitorea seres sobrenaturales, como brujas, vampiros, hombres lobo y otras cosas espeluznantes. Está protagonizada por Nicholas Denton, Celine Buckens, Maisie Richardson-Sellers, William Fichtner, Elizabeth McGovern y otros.

Transmitido los domingos, puedes ver “Talamasca: The Secret Order” a las 9 pm ET/PT en AMC a través de Filón. Mientras tanto, mira el avance de la serie de terror a continuación.