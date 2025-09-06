La orden ejecutiva de Trump renombra el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra







Presidente de los Estados Unidos Donald Trump El viernes firmó una orden ejecutiva que cambió el nombre del Departamento de Defensa como el Departamento de Guerra `Un movimiento de telegrafio de larga data destinado a proyectar la dureza militar estadounidense en todo el mundo. «Es un nombre mucho más apropiado, especialmente a la luz de dónde está el mundo en este momento», dijo Trump. Dijo que el nombre anterior era ‘Woke «.

La orden se produce cuando algunos de los partidarios más cercanos de Trump en Capitol Hill propusieron una legislación que codificaría el nuevo nombre, y el Congreso tiene el único poder de establecer, obtener y cambiar el nombre de los departamentos federales. En ausencia de un cambio en la ley, Trump autorizará al Pentágono a usar títulos secundarios. `Desde 1789 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, el ejército de los Estados Unidos luchó bajo la bandera del Departamento de Guerra,` Republicano de Florida Greg Steube, un veterano del ejército, en un comunicado.

`Es solo apropiado que rindamos homenaje a su ejemplo eterno y compromiso de renombre con la letalidad restaurando el nombre del Departamento de Guerra a nuestras fuerzas armadas «. Los senadores Rick Scott y Mike Lee están presentando una legislación complementaria en el Senado. El Departamento de Guerra fue creado en 1789, luego renombrado y reorganizado a través de la legislación firmada por el presidente Harry Truman en 1947, dos años después del final de la Segunda Guerra Mundial.

El Departamento de Defensa incorporó el Departamento de Guerra, que supervisó al Ejército, más el Departamento de la Marina y la recién creada Fuerza Aérea Independiente. `Decidimos pasar y cambiar el nombre al Departamento de Defensa ‘, dijo. «Así que vamos al Departamento de Guerra». El líder del Pentágono Pete Hegseth, quien habló junto a Trump, dijo: «No ganamos una guerra importante desde» el nombre cambió.

Él dijo: «Vamos a ir a la ofensiva, no solo en la defensa». Trump ha dicho que quiere cambiar el nombre al Departamento de Guerra porque «sonó mejor», y Hegseth recientemente insinuó que el cambio estaba a la vuelta de la esquina.

Hablando con un auditorio de soldados el jueves en Fort Benning en GeorgiaDijo que podría tener «un título ligeramente diferente mañana». En agosto, Trump dijo a los periodistas que «a todos les gusta que teníamos una increíble historia de victoria cuando era el Departamento de Guerra. Luego lo cambiamos al Departamento de Defensa».

Cuando se enfrentó a la posibilidad de que hacer el cambio de nombre requiera un acto del Congreso, Trump dijo a los periodistas que «lo haremos». «Estoy seguro de que el Congreso seguirá. Si lo necesitamos», dijo. Trump y Hegseth han estado en una juerga que cambia el nombre en el Pentágono mientras desarraigan lo que describen como la ideología ‘WAKE’, a veces al esquivar los requisitos legales.

Por ejemplo, querían restaurar los nombres de nueve bases militares que una vez honraron a los líderes confederados, que se cambiaron en 2023 luego de una revisión obligatoria del Congreso. Debido a que los nombres originales ya no estaban permitidos por ley, Hegseth ordenó que las bases sean nombradas de nuevas personas con nombres similares.

Por ejemplo, Fort Bragg ahora honra al Ejército PFC. Roland L Bragg, un Segunda Guerra Mundial Paracaidista y destinatario de Silver Star de Maine, en lugar de la generación confederada Braxton Bragg. En el caso de Fort AP Hill, llamado así por el teniente general confederado Ambrose Powell Hill, la administración Trump se vio obligada a elegir a tres soldados para que el renombro funcione.

La base ahora honra a los soldados de la Unión Pvt Bruce Anderson y el primer sargento Robert A Pinn, que contribuye con las dos iniciales, y el teniente coronel Edward Hill, cuyo apellido completa la segunda mitad del nombre base. La medida molió a los republicanos en el Congreso que, en julio, se movieron para prohibir la restauración de cualquier nombre confederado en el proyecto de ley de autorización de defensa de este año.

El republicano Don Bacon de Nebraska, quien copatrocinó la enmienda anterior para eliminar los nombres confederados, dijo que «lo que esta administración está haciendo, particularmente esta secretaria de defensa, está metiendo el dedo en el ojo de Congreso Volviendo y cambiando los nombres a los nombres antiguos «.

