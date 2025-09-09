La oradora de LS Birla, otros líderes del Parlamento emitieron su voto en las elecciones de VP







Durante las elecciones de vicepresidente en curso en el Parlamento en la India, el presidente de Lok Sabha, Om Birla, también emitió su voto.

La agencia de noticias ANI informó que las encuestas comenzaron alrededor de las 10 de la mañana del martes por la mañana y continuarán hasta las 5 pm, con todo Miembros del parlamento elegible para emitir sus votos.

El procedimiento de votación en curso se está llevando a cabo bajo la supervisión del oficial que regresa, con varios parlamentarios requeridos para seguir pautas específicas para garantizar que sus boletas sean válidas.

Más temprano el martes, el primer ministro Narendra Modi fue el primero en llegar a la Casa del Parlamento justo cuando la votación comenzó a las 10 a.m., informó la agencia de noticias ANI.

Si bien la votación está programada para concluir a las 5 de la tarde del martes, el conteo de votos se realizará a las 6 pm en la misma sala donde tuvo lugar la votación.

El concurso para el vicepresidente de India se libra entre el nominado de la NDA y el gobernador de Maharashtra CP Radhakrishnany el candidato de la oposición, ex juez de la Corte Suprema, juez B Sudershan Reddy.

Los líderes en las líneas del partido, desde ministros de la Unión hasta líderes de la oposición, participaron, dando su elección al candidato de VP a través de una boleta de papel.

Del partido gobernante, los líderes prominentes y los ministros de la Unión como Amit Shah, Rajnath Singh, Shivraj Singh Chouhan y Kiren Rijiju también emitieron sus votos. Además, el vicepresidente de Rajya Sabha, que presidió los procedimientos de la Cámara Alta en ausencia del Vicepresidente, también emitió su voto, entre otros.

Del lado de la oposición, presidente del Congreso Mallikarjun KhargeLa presidenta del Partido Parlamentario, Sonia Gandhi, la líder de la oposición en Lok Sabha Rahul Gandhi, y los parlamentarios Shashi Tharoor, Priyanka Gandhi y Jairam Ramesh emitieron sus votos por la mañana. Además, el jefe del Partido Samajwadi, Akhilesh Yadav, con otros parlamentarios de la oposición, también emitió sus votos para las elecciones del vicepresidente.

Sorprendentemente, el diputado de Baramulla encarcelado, conocido como ‘Ingeniero Rashid`, obtuvo un permiso especial de la corte para permitirle emitir su voto.

Mientras el proceso electoral del vicepresidente continuaba con pleno entusiasmo, algunos partidos decidieron abstenerse o boicotear por completo las elecciones.

Shiromani Akali Dal (triste) de Punjab, con un MP en el Lok Sabhadijo que tanto los gobiernos del centro como el estado no han ayudado adecuadamente a las víctimas de la inundación en el estado y decidieron boicotear las elecciones. Biju Janata Dal (BJD) de Odisha, con siete parlamentarios de Rajya Sabha, también decidió abstenerse.

(Con entradas de ANI)





Fuente