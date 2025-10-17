La oración de Jokowi por Prabowo, que hoy cumple 74 años

Yogyakarta, VIVA – Séptimo Presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) felicitaciones cumpleaños 74 al presidente Prabowo Subiantoal mismo tiempo que reza para que su sucesor tenga siempre fuerza y ​​salud para dirigir el gobierno.

«Sí, desear al Presidente Prabowo Subianto un feliz cumpleaños número 74», dijo Jokowi después de asistir a la Reunión Abierta del Senado del 62º Aniversario de la Facultad de Silvicultura de la Universidad Gadjah Mada (UGM), Sleman, DIY, el viernes.

El presidente Prabowo Subianto con Jokowi en el aniversario de Gerindra Foto : ENTRE FOTOS/Hafidz Mubarak A

Espera que el Presidente Prabowo siempre tenga fuerza en el desempeño de sus funciones como Jefe de Estado.

«Esperemos que siempre tenga fuerza y ​​salud para llevar a cabo la gran tarea de gestionar nuestro gobierno y nuestro país. Feliz cumpleaños», continuó Jokowi.

Prabowo nació en Yakarta el 17 de octubre de 1951, hijo de Soemitro Djojohadikusumo y Dora Marie Sigar.

Su padre, Soemitro, era conocido como economista y político y se desempeñó como Ministro de Comercio e Industria, Ministro de Finanzas y Ministro de Investigación en la era del Presidente Soekarno y el Presidente Soeharto.

Es el tercero de cuatro hermanos y tiene dos hermanas mayores, Biantiningsih Miderawati y Maryani Ekowati, y un hermano menor, Hashim Djojohadikusumo.

Prabowo está casado con Siti Hediati Hariyadi, hija del segundo presidente de la República de Indonesia, Soeharto, y tiene un hijo llamado Ragowo Didiet Hediprasetyo.

Prabowo se ha convertido en una figura importante en el curso de la historia política y militar de Indonesia. Actualmente, se desempeña como Presidente de la República de Indonesia junto con el Vicepresidente Gibran Rakabuming Raka. (Hormiga)