La oración de Gus Iqdam por Golkar en su 61 aniversario

Jacarta – El fundador del Consejo Sabilu Taubah Ta’lim, Gus Iqdam, agradeció la implementación. cumpleaños del profeta Muhammad SAW, que fue organizado por la organización de masas indonesia Ulema Satkar junto con el 61º aniversario del Partido. Golkar.

Además de tener un matiz religioso, el evento al que asistieron casi 10.000 personas de toda Indonesia que llenaron el Velódromo Internacional de Yakarta también inculcó un sentimiento de amor por el Profeta.

«Para mí, el evento de cumpleaños celebrado por el Partido Golkar es muy extraordinario. Un gran partido como Golkar celebra actividades religiosas como ésta. Aparte de eso, indirectamente este evento no sólo inculca nuestro amor por Rasullullah, actividades como esta también fortalecen nuestra fe», dijo Gus Iqdam en el evento de cumpleaños del Profeta Muhammad SAW que se celebró junto con el 61º aniversario del Partido Golkar en Yakarta. Velódromo Internacional, sábado 25 de octubre de 2025.

Gus Iqdam también oró por el Partido Golkar, que en su 61º año, sería cada vez más amado y confiado por el pueblo indonesio. «Esperemos que el Partido Golkar se convierta en un partido bendecido por Allah SWT», dijo.

Mientras tanto, el presidente general del Partido Golkar (DPP) Bahlil Lahadalia dijo que la celebración del cumpleaños del Profeta Muhammad SAW coincidió con el 61 aniversario del Partido Golkar.

Según Bahlil, la familia del Partido Golkar quiere emular las características del Profeta, especialmente en la gestión de la organización, a saber, shiddiq (honesto), amanah (confiable), tabligh (comunicativo) y fathonah (inteligente).

«Porque si el partido no es inteligente y comunicativo, creo que se bloqueará el espacio para luchar por las aspiraciones del pueblo. El Partido Golkar está presente en medio de la sociedad para luchar por los intereses del pueblo», dijo.

En esa ocasión, Bahlil también felicitó el Día Nacional de Santri. Según él, se ha demostrado que los estudiantes islámicos hacen las máximas contribuciones al país.

«Han estado luchando mucho antes de la independencia, defendiendo la independencia y realizando la independencia», subrayó.

Presidente del Partido Golkar, Bahlil Lahadalia (centro) Foto : VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham

«Es hora de que los estudiantes tengan más poder, sean más fuertes y más inteligentes para afrontar cada evolución de los tiempos», añadió.

En el mismo lugar, el secretario general del Partido Golkar (DPP), M. Sarmuji, dijo que esta serie de actividades podría denominarse un evento triple. Porque, además de celebrar el 61 aniversario del Partido Golkar, también estuvo acompañado por la celebración del cumpleaños del Profeta Muhammad SAW y el Día Nacional de Santri.