Yakarta, Viva – decisión del ministro Bullido Erick Thohir nombró al presidente voluntario Joko Widodo (Jokowi), Silfester Matutinacomo Notario El PT independiente Rajawali Nusantara Indonesia (ID Food) está protestado.

Leer también: Director Gerente de Agrinas Food Joao Angelo renunció, aludiendo al presupuesto cero



La razón, Silfester no es una figura ordinaria, es convicto un caso de difamación a un ex vicepresidente Jusuf kalla (JK) con una sentencia de 1,5 años de prisión. En lugar de cumplir su oración, Silfester en realidad parece libre de lanzar y ahora está sentado en la silla suave del Comisionado de Bumn.

Estos letreros hacen que el equipo de defensa de la anticiminalización de académicos y activistas, Kubu Roy Suryo CS, furioso. El miembro del equipo de defensa Ahmad Khozinudin dijo que el nombramiento no solo era poco ético, sino que también acosaba el sentido de la justicia.

Leer también: El director de Agrinas renunció porque sintió que no había dado una contribución real, jefe y entre confirmación



Esto se reveló después de entregar un aplazamiento de un examen de Roy Suryo CS en el caso de la supuesta calumnia del diploma falso del 7º Presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, que había estado en una investigación, el lunes 11 de agosto de 2025.

«Como convicto y debería haber sido encarcelado, aún puede ser libre en todas partes e incluso obtener un puesto como comisionado en bumn», dijo Ahmad.

Leer también: Roy Suryo CS Hot! Sentil Projo sobre la propuesta de amnistía de Sufester: a menos que se llame Dios, sí, dejamos que sea





Abogado de Tpua, Ahmad Khozinudin (medio)

Ahmad también cuestionó el gran salario que Silfester recibiría de su posición en Bumn. Se sintió inaceptable porque el salario de Silfester provenía del dinero de impuestos recaudado por el país del pueblo.

«Nosotros, como parte del pueblo indonesio, no estamos bendiciendo impuestos del dinero público a pagar condenados como comisionados de bumn», dijo.

Anteriormente informó, el Cuerpo de Adhyaksa dio una declaración de apoyar el reclamo del Presidente General de la Solidaridad Roja y Blanca (Solmet), Silfester Matutina sobre su caso con el décimo vicepresidente de la República de Indonesia, Jusuf Kalla, quien se afirmó haber terminado con paciencia con paciencia.

La oficina del Fiscal General confirmó que realizaría un veredicto de 1.5 sentencias, en prisión por Silfester. El Cuerpo de Adhyaksa no quería molestarse con las palabras de Silfester. Porque, la decisión del tribunal ha sido el alias de Inkrah con fuerza legal permanente para que el fiscal tome medidas de acuerdo con las instrucciones del tribunal.

«Estamos implementando una decisión judicial. Si los asuntos de paz son asuntos personales que se llevan a cabo», dijo el jefe del Centro de Información Legal de la Oficina del Fiscal General, Anang Supriatna, miércoles 6 de agosto de 2025.

Para tener en cuenta, el presidente de la solidaridad roja y blanca (Solmet), Silfester Matutina habló sobre su caso con el décimo vicepresidente de la República de Indonesia, Jusuf Kalla, que condujo a 1,5 años de prisión.

Desestimó la acusación de Roy Suryo dijo que quería huir a Singapur. De hecho, en ese momento él en Batam realizó una defensa relacionada con el caso REMPANG.

«Hoy negué el problema hecho por una inteligencia falsa o Roy Pot, quien dijo que me detectaron en Batam y huiría. No soy como Roy Suryo, quien en el pasado, hace dos años, el problema de la estupa de Borobudur, quería ser detenido por la policía del metro, usando una silla de ruedas y usando pasajeros de cuello», dijo el lunes 4 de agosto, 2025.

Afirmó que el caso había bendecido la paz. Dijo que el caso que lo involucró a DSN Jusuf Kalla había sido completado durante mucho tiempo.

«Entonces, lo que quiero responder también es sobre mis asuntos legales con el Sr. Jusuf Kalla. Se ha completado con paz. De hecho, soy varias veces, hay dos veces, tres veces, reuniéndose con el Sr. Yusuf Kalla y nuestra relación es muy buena», dijo.