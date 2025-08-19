La oposición refleja el aviso de juicio político contra CEC Gyanesh Kumar







Oposición Bloque de la India Los líderes se reunieron aquí el lunes para considerar mover un aviso de juicio político contra el Comisionado de Elecciones Jefe (CEC) Gyanesh Kumar, ya que intensificó sus protestas por la revisión de la lista de votantes en Bihar y supuso «robo de votos».

Varios líderes de la oposición se reunieron en la Cámara de Líder de Oposición en Rajya Sabha Mallikarjun Kharge y mantuvieron discusiones sobre cómo el CEC abordó el domingo una conferencia de prensa sin responder ninguna de las preguntas planteadas por ellos, dijeron las fuentes.

Gyanesh Kumar

Algunos parlamentarios de la oposición sintieron que esta pelea tenía que ser llevada hacia adelante y sugirió una moción de juicio político contra la CEC, dijeron las fuentes. Dijeron la lucha contra el Comisión electoral (EC) debe ser llevado hacia adelante, ya que no ha respondido o despejado las dudas planteadas en el proceso de votación.

Protestas de la oposición

Varios partidos de bloque de parlamentarios de la oposición de la India tenían una protesta en el complejo de la Cámara del Parlamento el lunes contra la revisión de la revisión de votantes de la Comisión Electoral en Bihar. Dirigido por Kharge, los parlamentarios de India Bloc plantearon «Vote Chor, Gaddi Chhor» y «Vote Chori Band Karo».

También tenían una gran pancarta que decía «Stop Vote Chori». Los líderes del Congreso, TMC, DMK, los partidos de izquierda y el partido RJD y Samajwadi fueron vistos con carteles y pancartas justo afuera de la enana de Makar de Parlamento.

«El ECI no puede renunciar a su deber constitucional y evadir las consultas genuinas de los partidos políticos. El» derecho a votar «es el derecho más importante, dado por la Constitución de la India. India protestará cualquier intento de sofocar la democracia», dijo Kharge en un puesto en X.

Mientras tanto, el jefe de SP, Akhilesh Yadav, alegó que los nombres de los votantes pertenecientes a varios atrasados, estaban siendo golpeados de las rolas para beneficiar al BJP. Yadav afirmó que su partido había identificado las circunscripciones donde perdieron por un margen estrecho y donde las deleciones de los votantes jugaron un papel.

