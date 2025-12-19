La oposición realiza una protesta nocturna en el Parlamento contra el proyecto de ley G RAM G







Los líderes de la oposición organizaron un dharna de protesta nocturno de 12 horas en el complejo del Parlamento el jueves por la noche, mientras protestaban contra la aprobación de la Billete VB-G RAM G que busca reemplazar el programa de empleo rural MGNREGA y dijeron que saldrían a las calles en todo el país. La líder adjunta de Rajya Sabha del Congreso de Trinamool, Sagarika Ghose, acusó al gobierno de la Unión de derribar el proyecto de ley VB-GRAM G, mientras los parlamentarios de la oposición se sentaban en un dharna de 12 horas en el complejo del Parlamento.

El proyecto de ley de Garantía Viksit Bharat para la Misión Rozgar y Ajeevika (Gramin) (VB-G RAM G) fue aprobado por el Parlamento en medio de protestas de la oposición, y Rajya Sabha le dio su visto bueno después de la medianoche. Ghose destacó la manera en que el gobierno de Modi ha introducido este proyecto de ley VBGRG completamente «antipobres, antipopulares, anticampesinos y antipobres rurales», y ha eliminado el MGNREGA. «Esto es un insulto a los pobres de la India, es un insulto a Mahatma Gandhi, es un insulto a Rabindranath Tagore. Con sólo cinco horas de aviso, nos entregaron este proyecto de ley. No se nos permitió un debate adecuado», dijo Ghose.

«Nuestra demanda era que un proyecto de ley tan importante debería ser enviado al Comité Selecto y dejar que los partidos de oposición lo examinen, que los partidos de oposición lo discutan, que todos los interesados ​​lo discutan, pero no, en una muestra de tiranía, en un asesinato de la democracia», dijo. «Ahora vamos a sentarnos en un dharna de 12 horas, dharna de 12 horas contra la forma en que el gobierno de Modi ha aplicado esta ley negra contra el pueblo de la India, contra los pobres de la India, contra los pobres de las zonas rurales de la India», dijo. Congreso El secretario general Randeep Singh Surjewala calificó el día como «un día triste para la fuerza laboral del país» y acusó al gobierno de Modi de estar en contra de los agricultores y de los pobres.

«Este es quizás el día más triste para los trabajadores de la India. El gobierno del BJP ha atacado el sustento de 12 millones de personas al derogar la MGNREGA. Han demostrado que el gobierno de Modi está en contra de los agricultores y de los pobres», alegó. El líder del Congreso, Mukul Wasnik, dijo: «Cuando se redactó MGNREGA, se llevaron a cabo consultas durante 14 meses. Fue aprobado por el Parlamento por consenso. El plan supondría una carga extrema para los estados. Como resultado, este plan colapsará». El líder del DMK, Tiruchi Siva, dijo que cambiaron la estatua de mahatma gandhi y Ambedkar a la parte trasera del Parlamento, donde la gente no puede ver. «De la misma manera, han eliminado el nombre de Mahatma Gandhi. Sin Gandhi no hay libertad, esa es la creencia total en este país. Incluso en el parlamento británico tenemos una estatua de Gandhi, pero aquí en el parlamento indio su estatua está escondida en alguna parte, y ahora el proyecto que llevaba su nombre, su nombre también ha sido eliminado», afirmó. Señaló que toda la oposición está agitada.

