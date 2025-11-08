«La oposición liderada por el RJD, si es votada para llegar al poder, pondrá «katta» en la cabeza de la gente en Bihar».







El primer ministro Narendra Modi alegó el sábado que el Oposición dirigida por RJDsi es elegido para el poder en Bihar, pondrá «katta» en la cabeza de la gente y les ordenará que levanten las manos.

Modi, que habló en manifestaciones consecutivas en Sitamarhi y Bettiah, afirmó que la NDA, por otro lado, facilitaría la creación de empresas, además de una mejor educación y crecimiento en esferas como el deporte.

«Había comenzado mi campaña electoral con una manifestación en el lugar de nacimiento de Bharat Ratna Karpoori Thakur, dijo Modi, recordando su reunión electoral el mes pasado en Samastipur, y añadió: Estoy terminando mi campaña aquí, en Bettiah, que es el lugar donde Bapu Gandhi se convirtió en Mahatma. Pero la campaña continuará hasta mañana».

«El Primer Ministro también afirmó: «Volveré nuevamente para asistir a la ceremonia de juramento de un nuevo gobierno de la NDA en Bihar.»

El «verdadero trabajo» comenzará el 11 de noviembre, cuando esté prevista la votación para la segunda fase de las elecciones a la asamblea de Bihar, dijo Modi.

«Por favor, asegúrese de que la NDA no sólo gane todos los escaños, sino que establezca una ventaja en todas las casillas electorales», afirmó el Primer Ministro.

Alegó que el RJD, que gobernó el estado durante 15 años hasta 2005, había transformado Bihar en una tierra de lathaits y ladrones.

Me estremezco al escuchar que el RJD, en su campaña, está logrando que los niños digan que, cuando crezcan, desean convertirse en «rangdaar» (matón callejero). Bihar definitivamente no quiere un gobierno que tenga «katta», «kushasan» (desgobierno), «kroorta» (crueldad) y corrupción que ofrecer, dijo Modi.

El primer ministro, que se ha dirigido durante más de un docena de manifestaciones en el estado, dijo: «Dondequiera que vaya, encuentro que el sentimiento predominante es: no queremos un `katta sarkar`, queremos un `NDA sarkar` otra vez».

La gente no quiere un régimen que les ponga un «katta» (arma de fuego de fabricación nacional) en la cabeza y les pida que levanten las manos. La gente quiere nuevas empresas, lo que la NDA facilitará. La NDA rechaza el término «katta» y promueve las mochilas escolares, las computadoras, los bates de críquet y los palos de hockey, afirmó Modi.

A diferencia de la era de la UPA, cuando una canción con letra como mehengayi daayan khaaye jaat hai estaba de moda, con las tasas de GST revisadas, desde motocicletas hasta teléfonos móviles se han vuelto asequibles, afirmó.

El Primer Ministro expresó su satisfacción por la alta participación electoral en la primera fase de las elecciones de hace dos días, cuando, según la Comisión Electoral, el 65,08 por ciento de los electores habían ejercido su derecho al voto.

Le has dado una descarga de 65 voltios a la oposición. Están pasando noches sin dormir… en la segunda fase de las elecciones hay que batir el récord de la primera vuelta, afirmó.

Modi también se refirió al Mukhyamantri Mahila Udyami Yojana, lanzado por él hace más de un mes, en virtud del cual se han transferido 10.000 rupias cada uno a las cuentas de millones de mujeres.

Esto nunca habría sido posible bajo los wallahs del `jungle raj`. Porque, en palabras del padre del naamdaar del Congreso, el entonces Primer Ministro, de cada rupia sancionada por el gobierno, sólo 15 paise llegaron al pueblo. Todos conocéis la mano manchada de sangre (khooni panja) que fue responsable del botín, dijo Modi, refiriéndose a Rahul Gandhi, el fallecido Rajiv Gandhi y símbolo electoral del partido de oposición.

También habló de las medidas centradas en las mujeres adoptadas por la NDA, citando reservas para las mujeres en panchayats y municipios de Bihar.

En la manifestación en Sitamarhi, Modi se llamó a sí mismo embajador de la marca del patrimonio de Mithila y señaló que ha estado regalando pinturas de Madhubani a dignatarios extranjeros.

También habló del desarrollo observado en el sector pesquero y se burló de Gandhi, quien recientemente saltó a un estanque fangoso para expresar su solidaridad con los pescadores.

«Me han dicho que algunas personas están practicando cómo hundirse», dijo Modi.

El Primer Ministro también se refirió al proyecto Punaura Dham en Sitamarhi, el lugar de nacimiento de la diosa Sita, como un ejemplo del respeto de la NDA por el patrimonio (Virasat), y arremetió contra el naamdaar del Congreso por insultar la fe de las madres y hermanas al llamar al festival Chhath un drama, un nautanki.

¿No es un insulto a nuestros sentimientos? Si no se castigan. En una democracia, la mejor manera de castigar es a través del poder del voto. Estas personas han despreciado a Maha Kumbh y al templo Ram en Ayodhya, afirmó Modi.

Debido a su política de banco de votos, el Congreso del RJD ha boicoteado no sólo el templo de Ram, sino incluso los santuarios de Mata Shabri, Maharshi Valmiki y Nishad Raj en Ayodhya. Aquellos que se guían por la política del banco de votos nunca podrán hacer nada bueno para el Estado.

Su política de banco de votos les ha llevado a proteger incluso a infiltrados», alegó Modi.

¿Debería permitirse a los infiltrados permanecer en la India? ¿No deberían ser obligados a regresar a las tierras de donde vinieron? ¿Quién puede garantizar esto? No Modi, sino el poder de tu único voto.

Cada voto a favor de la NDA garantizará que los infiltrados sean expulsados ​​y no tratados con condescendencia aquí, permitiéndoles reclamar una parte de los recursos destinados a los pobres del país, dijo el Primer Ministro.

Modi concluyó sus discursos haciendo cantar a la multitud Vande Mataram, recordándoles que se estaban celebrando los 150 años de la canción nacional.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente