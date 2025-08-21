La oportunidad de IHSG aumenta al nivel de 8,000 abiertos, verifique 5 acciones del analista de Jagoan

Yakarta, Viva – Índice de precios de acciones compuestas (Ihsg) Se prevé que continúe el fortalecimiento para probar el punto de resistencia más cercano en el comercio de hoy, el jueves 21 de agosto de 2025. En la sesión anterior, el JCI se cerró un 1,03 por ciento a 7,943.82.

El analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova reveló que actualmente la JCI logró penetrar por encima de 7.931 como un área menor de resistencia el miércoles de 2025. El aumento sin penetración bajo el apoyo de 7.853.

Por lo tanto, el impulso volvió de bajista a alcista. Esto abre oportunidades para la continuación de la tendencia de aumento anterior.

«El objetivo es realizar la prueba de la resistencia de Fibonacci más cercana a 8.025», dijo Ivan de su investigación el jueves. 21 de agosto de 2025.



La ilustración está invirtiendo

Ivan estableció el punto de apoyo de JCI en 7,853, 7,739, 7,660 y 7,559. Mientras que la resistencia apunta en el área de 8.025, 8,102 y 8,182.

Además, Ivan tuvo en cuenta una serie de emisores de acciones potenciales. Recomendaciones de stock la elección que es apropiada para inversor y los comerciantes miran:

PT Merdeka Materiales de batería TBK (MBMA)

Recomendaciones: compra especulativa

Área de compra: 374-394

Precio objetivo: 450

PT Merdeka Gold Gold TBK (MDKA)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 2,020-2.120

Precio objetivo: 2,450

PT MEDCO ENERGI TBK internacional (MEDC)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 1.110-1,160

Precio objetivo: 1.310

PT Bukit Asam TBK (PTBA)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 2,300-2,350

Precio objetivo: 2,640

PT Telekomunikasi Indonesia TBK (TLKM)

Recomendaciones: Hold

Precio objetivo: 3,500