La oportunidad de Ducati de ganar el título mundial del constructor MotoGP está cada vez más abierta

VIVA – Gran Premio Catalunya este fin de semana es un momento importante para Ducati Para enfatizar su dominio en Motogp 2025. Con una ventaja significativa sobre su rival, Ducati tiene una gran oportunidad de ganar el séptimo título mundial del constructor en la historia de este equipo.

Leer también: Valentino Rossi Prueba de tecnología de seguridad en Mugello Trek



Hasta ahora, Ducati dirigió la clasificación del constructor con una ventaja de 276 puntos sobre Aprilia, lo que los convierte en el favorito principal para ganar el título. Para garantizar el título, Ducati solo requiere 259 puntos adicionales de las carreras restantes en Barcelona.



Ducati Racer, campeón de Marc Marquez en el MotoGP 2025 alemán

Leer también: Michelin prepara una estrategia especial de neumáticos para pistas resbaladizas para MotoGP Barcelona 2025



Curiosamente, Ducati incluso tiene el potencial de bloquear el título en la sesión de sprint del sábado, si pueden aumentar la ventaja a 284 puntos. En escenarios extremos, si corredor Aprilia ganó las dos carreras con un total de 37 puntos, Ducati solo necesitaba recolectar 20 puntos para seguir siendo el campeón del constructor. Es decir, el segundo final en la carrera principal es suficiente para asegurar el título.

Dutance Ducati en la temporada 2025

Leer también: ¿Ducati puede asegurar un título en Barcelona? Este es el análisis de Marc Márquez



Esta temporada es una prueba del dominio de Ducati que ha continuado desde 2020. De las 14 carreras hasta ahora, Ducati ganó 12 carreras y todas las sesiones de sprint, mostrando una consistencia extraordinaria. La contribución principal provino del corredor Francesco Bagnaia, Marc Márquezy Alex Márquez, quien constantemente trajo la moto Ducati al podio.

La superioridad de Ducati no se debe solo al rendimiento del corredor, sino también a una innovación técnica de motocicletas. El equipo continúa aumentando la aerodinámica, la electrónica y las máquinas GP25 de Desmosedici, lo que hace que sus motocicletas sean más rápidas y estables en varias condiciones de circuito.

Las oportunidades de Marc Márquez para un título personal

Además de la lucha por el constructor, la atención también se centra en Marc Márquez, quien tiene la oportunidad de acercarse a su séptimo título mundial. Si está 285 puntos por delante de Alex Márquez después de Barcelona, ​​Márquez puede cerrar un título personal en el Gran Premio de San Marino. La condición es que debe ganar las dos carreras y esperar que Alex Márquez no obtenga puntos.

Este éxito enfatizará a Márquez como una de las leyendas de MotoGP, al tiempo que fortalece la reputación de Ducati como un equipo que apoya a los corredores para lograr los máximos logros.

Estrategia Ducati en Barcelona

– Para garantizar un título de constructor, Ducati probablemente enfatizará las siguientes estrategias:

– Gestión de riesgos: priorización del podio final para todos los corredores para que se recolecten los puntos máximos.

– Selección de estrategias de neumáticos: ajustar la condición de la pista y el clima para un rendimiento óptimo.

– Coordinación del equipo: organizar la rotación de los conductores para que cada sprint y la sesión de carreras principales se utilice de manera efectiva.



Ducati en MotoGP Indonesia 2023

Con una estrategia madura, un rendimiento motor superior y la grandeza de los conductores, Ducati tiene una oportunidad real de bloquear el título del constructor antes de que finalice la temporada.

El Gran Premio de Catalunya es un momento importante para Ducati. Con la ventaja de los grandes puntos, el dominio esta temporada y una estrategia de equipo maduro, Ducati tiene una gran oportunidad de ganar el Séptimo Título Mundial del Constructor MotoGP. Además, Marc Márquez también puede acercarse al título mundial privado, convirtiendo a Barcelona este fin de semana como una de las series más decisivas de MotoGP 2025.