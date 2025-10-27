La opinión honesta de Connor Zary después de que las llamas pasaran junto a los Rangers

El Llamas de Calgary Han tenido grandes dificultades a principios de la temporada 2025-26. Los Flames escuchan llamados para una reconstrucción completa ya debido a sus malas actuaciones. Sin embargo, equipos como este seguramente cobrarán vida en algún momento. El domingo contra el Rangers de Nueva YorkCalgary hizo precisamente eso.

Blake Coleman anotó dos veces para Calgary, mientras que Nazem Kadri anotó dos puntos. El portero Dustin Wolf hizo 30 paradas en 31 tiros en contra. Los Flames obtuvieron una gran victoria por 5-1, que fue su primera victoria reglamentaria de la joven temporada.

Su primera victoria reglamentaria también rompió una brutal racha de ocho derrotas consecutivas. Ciertamente, Calgary ya ha pasado por una situación difícil. Ningún equipo pasa por este tipo de tramos sin ningún tipo de emoción asociada. Y la emoción de esta victoria fue evidente cuando Connor Zary habló con los periodistas siguiendo el juego.

«Solo diría que nos quitamos un peso de encima», dijo Connor Zary, a través de Eric Francis de Sportsnet. «Creo que ha sido un tramo difícil para nosotros. Hemos tenido juegos en los que hemos hecho lo correcto y no hemos logrado el resultado. Y creo que esta noche lo logramos».

Flames saborea la victoria a pesar de un comienzo desafortunado

Seguramente muchos señalarán el historial del equipo en este momento. Calgary, a pesar de la victoria del domingo por la noche, tiene sólo 2-7-1 en lo que va del año. Esta victoria es más bien una curita temporal en un comienzo de temporada bastante tumultuoso.

Al mismo tiempo, Calgary se niega a hundirse. Entienden que tienen mucho trabajo por hacer. Por ahora, es importante mantener una mentalidad positiva. Y eso les permite saborear esta victoria sobre el guardabosques en casa.

“Creo que entras aquí, respiras profundamente, escuchas la música y todos hablan, todos ríen, y eso es lo que quieres, ¿verdad?” Zary dijo, a través de Francis.

«Juegas hockey porque te encanta y te diviertes. Nadie quiere pasar por esos tramos. Pero cuando juegas un juego como ese, es mucho lo que podemos esperar y aprovechar».

Connor Zary y Calgary deben aprovechar la victoria de los Rangers

Las pérdidas ciertamente pueden aumentar como una bola de nieve, especialmente al principio. Calgary lo sabe mejor que la mayoría. Sin embargo, lo mismo puede decirse de las victorias. Si Calgary puede unir algunos, este equipo puede cambiar la narrativa. Ese es el objetivo de este equipo.

«Sabemos que necesitamos ser mejores, y lo sabíamos. Puedes decir todo lo que quieras… pero necesitamos tener juegos como ese en los que salgamos y tengamos la energía y hagamos esas cosas», dijo Zary el domingo, a través de Francis.

Todavía quedan unos 70 partidos por disputar este año. Los fanáticos pueden estar cansados ​​de escuchar lo temprano que es la temporada. Pero es importante mantener esa perspectiva. Calgary tiene tiempo más que suficiente para salvar esta temporada. Sólo necesitan esforzarse para lograr victorias en lugar de derrotas.