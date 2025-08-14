La Operación Sindoor será recordada como la lucha de la humanidad contra el terrorismo: Prez







En la víspera de 79º Día de la Independencia, El presidente Droupadi Murmu elogió el jueves a las fuerzas armadas por su respuesta decisiva durante la Operación Sindoor, la respuesta de represalia de la India después del ataque terrorista de la Pahalgama del 22 de abril en Jammu y Cachemira.

Al etiquetar el asesinato de civiles inocentes en Pahalgam como «cobarde e inhumano», el presidente Murmu dijo que las represalias de la India a través de la Operación Sindoor serán recordadas como un ejemplo de la lucha de la humanidad contra el terrorismo, informó ANI.

«Este año, tuvimos que enfrentar el flagelo del terrorismo. Matar a ciudadanos inocentes de vacaciones en cachemir fue cobarde y completamente inhumano. India respondió de manera decisiva y con resolución de acero. La Operación Sindoor demostró que nuestras fuerzas armadas están preparadas para cumplir con cualquier eventualidad cuando se trata de proteger a la nación. Con claridad estratégica y capacidad técnica, destruyeron centros terroristas a través de la frontera. Creo que la Operación Sindoor pasará a la historia como un ejemplo en la lucha de la humanidad contra el terrorismo «, dijo en su dirección virtual a la nación.

Destacando la unidad del país durante la Operación Sindoor, el presidente elogió las delegaciones de legisladores de varios partidos que se involucraron con homólogos globales para explicar la posición de la India, informó ANI.

«En nuestra respuesta, lo más notable fue nuestra unidad, que también es la respuesta más apropiada para aquellos que querían dividirnos. Nuestra unidad también se exhibió en las delegaciones multipartidistas de los miembros del Parlamento que llegaron a varias naciones para explicar la posición de la India. El mundo ha tomado nota de la postura de la India, que no seremos el agresores, pero no llegaremos a las personas con retrasos de la India de la defensa de los presidentes de la India. afirmado.

También enfatizó la autosuficiencia de la India en la fabricación de defensa, señalando que Operación Sindoor demostró la capacidad del país para satisfacer sus necesidades de seguridad de manera indígena, informó ANI.

«El resultado ha demostrado que estamos en el camino correcto. Nuestra fabricación indígena ha alcanzado el nivel crítico que nos hace autosuficientes para cumplir con muchos de nuestros requisitos de seguridad. Estos son logros históricos en la historia de defensa de la India desde la independencia», dijo.

El Pahalgama El ataque terrorista había cobrado 26 vidas. En respuesta al ataque, India lanzó la Operación Sindoor en las primeras horas del 7 de mayo, atacando nueve campos de terror en Pakistán y Jammu y Cachemira ocupados por Pakistán. Más de 100 terroristas fueron neutralizados en la operación.

Después de la respuesta de la India, el gobierno envió siete delegaciones de varias partes en todo el mundo para resaltar la firma postura de Nueva Delhi contra el terrorismo transfronterizo.

(Con entradas ANI)





