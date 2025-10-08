La Operación Sindoor reafirmó la importancia de las operaciones aéreas ofensivas: jefe de la IAF







El Fuerza Aérea de la India Los ataques «audaces y precisos» contra los objetivos enemigos durante la Operación Sindoor restauraron el lugar legítimo de la acción del aire ofensivo en la conciencia nacional, dijo el miércoles el jefe del jefe de aire Air Singh.

El jefe del personal aéreo también dijo que su fuerza ha demostrado al mundo cómo el poder aéreo puede usarse de manera efectiva para dar forma a los resultados militares en solo unos días.

El Jefe de Air Mariscal Singh se dirigía a guerreros aéreos con motivo del 93º Día de la Fuerza Aérea en la Base Aérea Hindon. La Fuerza Aérea de la India (IAF) se estableció oficialmente el 8 de octubre de 1932.

Mientras aspira el éxito de Operación SindoorPidió a los guerreros aéreos que «permanezcan preparados» para desafíos de seguridad futuros, enfatizando que la planificación de la IAF debe ser «innovadora, práctica y adaptativa» y su capacitación debe basarse en el principio de «Train como We Fighting».

«Nuestro desempeño en la Operación Sindoor nos llena de orgullo profesional. Demostramos al mundo cómo la potencia aérea puede usarse efectivamente para dar forma al resultado militar en solo unos días», dijo.

El jefe del personal aéreo describió a la Operación Sindoor como un brillante ejemplo de lo que se puede lograr a través de «planificación meticulosa, capacitación disciplinada y ejecución determinada».

«India Los ataques audaces y precisos restauraron el lugar legítimo de la acción del aire ofensivo en la conciencia nacional «, dijo.

«Nuestra robusta arquitectura de defensa aérea y empleo ofensivo de los sistemas de superficie de largo alcance a misiles aéreos limitaron la capacidad del adversario para operar y garantizaron la seguridad de nuestros activos vitales», dijo.

«El excelente desempeño de las armas integradas e integradas indígenas que entregaron golpes precisos y devastadores en el territorio enemigo, reivindica nuestra fe en las capacidades locales», dijo.

En respuesta al 22 de abril Ataque de la pahalgamaIndia lanzó la Operación Sindoor el 7 de mayo, utilizando energía aérea para destruir varias infraestructuras terroristas en territorios controlados por Pakistán.

Los ataques provocaron cuatro días de intensos enfrentamientos que terminaron con una comprensión de detener las acciones militares el 10 de mayo.

En sus comentarios, el jefe de aire del mariscal Singh también señaló que el creciente ritmo de integración de nuevos sistemas, armas y equipos en los planes operativos de la IAF ha sido un «éxito significativo».

«Puedo ver que existe una mayor cultura de responsabilidad, seguridad y seguridad entre los guerreros aéreos y esto se refleja directamente en nuestros incidentes y accidentes reducidos», dijo.

«En todos los niveles, los líderes están liderando desde el frente, demostrando una visión y empatía excepcionales. Se aseguran de que cada individuo esté facultado con la capacitación necesaria y esté motivado», agregó.

El Jefe de personal aéreo También subrayó la necesidad de que la IAF permanezca preparada para cualquier contingencia y pidió «trabajo en equipo efectivo».

«A medida que celebramos nuestros triunfos y éxito, debemos permanecer preparados para el futuro. Nuestra planificación debe ser innovadora, práctica y adaptativa.

«Nuestra capacitación debe basarse en el principio de ‘Train como luchamos’. Por lo tanto, debería seguir siendo honesto, riguroso y relevante para los desafíos emergentes», dijo.

El jefe del personal aéreo también pidió que la IAF aproveche su «fuerza colectiva» y «sinergia fomentar» no solo dentro de la fuerza sino también con otros servicios de defensa.

«Debemos reconocer que la victoria viene con un trabajo en equipo efectivo. Tenemos que aprovechar nuestra fuerza colectiva, fomentar la sinergia y promover la interoperabilidad, no solo dentro de la Fuerza Aérea de la India sino también con otros servicios y organizaciones de defensa para lograr objetivos nacionales», dijo.

El jefe del personal aéreo también se refirió al papel de su fuerza durante varias crisis nacionales.

«Durante la Operación Sindhu, la IAF entró en acción para evacuar Ciudadanos indios de zonas de conflicto «, dijo.

«La compasión, la velocidad y la confiabilidad con la que la Fuerza Aérea de la India entregó la esperanza, a menudo en condiciones peligrosas, encarna los ideales más altos de servicio antes de sí mismo», señaló.

India lanzó la Operación Sindhu en junio para evacuar a los ciudadanos indios de las zonas de conflicto en Irán e Israel.

