La Operación Sindoor parece un desperdicio ahora: la familia de las víctimas de ataque de Pahalgam se opone

Miembros de la familia de las víctimas de lo mortal Ataque de la pahalgama Criticó al gobierno por el próximo partido de cricket entre India y Pakistán y declaró que la familia estaba «muy perturbada» cuando recibieron las noticias. Expresando su angustia por el partido, Sawan Parmar, que perdió a su padre y hermano en el ataque, dijo que la Operación Sindoor parecía un «desperdicio» ahora.
«… Cuando conocimos el partido de India vs Pakistán, estábamos muy alterados. No nos perturbó. No debería permanecer ninguna conexión con Pakistán … si quieres jugar el partido, tráeme de vuelta a mi hermano de 16 años que recibió tantas balas … La Operación Sindoor parece ser un desperdicio ahora …», dijo mientras hablaba con Ani.
Kiran Yatish Parmar, su madre, planteó preguntas al primer ministro Narendra Modi, cuestionando por qué el partido se estaba llevando a cabo si la Operación Sindoor aún no se había concluido, afirmando que las heridas de las familias víctimas aún no se han curado.
«Este partido no debería suceder. Quiero preguntar Primer Ministro ModiLa Operación Sindoor no ha concluido, entonces, ¿por qué está ocurriendo este partido de India vs Pakistán? … Quiero decirle a todos en el país que vayan a visitar a las familias que han perdido a sus seres queridos en el ataque terrorista de Pahalgam y ver lo triste que están. Nuestras heridas no se han curado … «, le dijo a Ani.
La ira por la India que enfrenta Pakistán en el torneo proviene del ataque terrorista en la pahalgama de Jammu y Cachemira, durante el cual 26 turistas fueron asesinados el 22 de abril por terroristas patrocinados por Pakistán. Las emociones alrededor del concurso son mixtas, y ha habido llamadas para boicotear el partido contra Pakistán.
Anteriormente, ex todo terreno y líder de BJP Kedhar Jadhav se opuso a la cuadratura del partido. Jadhav expresó su opinión de que India no debería competir en el partido y dijo mientras hablaba con los periodistas: «No sé qué pasará, pero ya he dicho que, según yo, este partido no debería jugar».
