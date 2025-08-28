La operación polar de Riau Polda deja a Kuantan River Water regresa despejado

Pekanbaru, Viva – Sungai Batang Kuantan en el área de Narosa Tepian, Kuantan Singingi Regency, ahora está claro nuevamente después de mucho tiempo contaminado debido a actividades mineras de oro sin permiso (Pétido).

Este cambio en la condición fue bien recibido con entusiasmo por las personas que estaban ocupadas usando las orillas del río para nadar, jugar, disfrutar del panorama de la puesta de sol.

El río ahora muestra la claridad del agua y los pequeños peces que resurgen entre las rocas, lo que indica que el ecosistema comienza a recuperarse. El área cultural de camino que durante las últimas dos décadas fue perturbada ahora parecía estar viva nuevamente.

Presidente del Daily Leadership Council (DPH) de instituciones consuetudinarias malayas Riau (Lamr), Serie Datuk Taufik Ikram Jamil, expresó un gran aprecio al inspector general de la policía regional de RIAU, el inspector general Herry Heryawan y las filas del éxito de la erradicación de Peti.

«Es extraordinario, deberíamos apreciar el trabajo de la policía regional de Riau. El agua del río Kuantan está clara nuevamente y se convierte en un lugar para interpretar a los residentes locales. Increíble general, un logro con una dimensión amplia, siempre se recordará bien. Dios, se convertirá en un acto de adoración», dijo Datuk Taufik, jueves 28 de agosto, 2025.

Consideró que el éxito no era solo una cuestión de aplicación de la ley, sino que también salvaba la cultura y la identidad malaya.

«El agua del río es un espejo de la vida malayo. Si el río está roto, la cultura está rota. Afortunadamente, el río Kuantan ha vuelto», agregó.

La policía regional de RIAU registró que hasta 234 unidades de Dompeng habían sido destruidas de 52 ubicaciones de ataúd a lo largo del río Kuantan.

De los siete informes policiales procesados, 16 personas han sido nombradas como sospechosos. Esta operación también se centró en Kuansing antes del festival de la pista, para garantizar que el río fuera realmente estéril desde minas ilegales.

Además de la acción, la policía regional de RIAU también preparó pasos educativos al proporcionar capacitación alternativa para medios de vida, como la agricultura y la cría de animales, para que la comunidad ya no dependa de las actividades de la caja.

Lamr enfatizó que lo que hizo la policía regional de RIAU tenía un valor ecológico y una cultura. Un río limpio mantendrá la sostenibilidad de la pista como el evento cultural más grande de Riau.

«Esto no solo ahorra el ecosistema, sino que también ahorra a los malayos», dijo Datuk Seri Taufik.

El regente de Kuantan Singingi también transmitió un tono similar, Suhardiman Amby, quien evaluó que el arduo trabajo de la policía regional de RIAU había proporcionado resultados concretos para la comunidad de Kuansing.

Representando a la comunidad de Kuansing, el Regente agradeció al jefe de policía de RIAU y a todas las filas que habían iniciado la operación PETI cuyo impacto ahora podía sentir ahora la comunidad y luego Viral se convirtió en un contenido positivo para el público en general.

Según él, el río Kuantan son las venas de la vida y el espíritu de la gente de Kuansing. Ahora el agua está clara nuevamente, la gente puede volver a disfrutar del río y la pista como una gran cultura que podemos tener sentido.

«Esta es una prueba clara del trabajo duro de la policía para el medio ambiente y la cultura. Ahora el río Kuantan está de vuelta en el orgullo de la comunidad. Los niños están nadando, pescan nuevamente en vivo, los turistas llegan y la cultura de la vía es significativa», dijo Suhardiman.

La operación polar de la policía de RIAU también se demostró no solo la aplicación de la ley, sino también los esfuerzos para preservar el medio ambiente y mantener el patrimonio cultural.