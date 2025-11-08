La ‘Opera Jawa’ de Garin Nugroho inaugurará el festival de cine asiático Jogja-Netpac

el 20 Festival de cine asiático Jogja-Netpac (JAFF) se abrirá con Garin Nugrohomusical “Ópera Java” y cerrar con el debut como director de Aco Tenriyagelli “Comedy Buddy” en Yogyakarta.

Esta edición marca un hito para el festival, que se celebró por primera vez en 2006. Con el tema Transfiguración, JAFF20 destaca el viaje de dos décadas del festival y la transformación del cine indonesio y asiático durante ese período.

La película de apertura, estrenada originalmente en la edición inaugural de JAFF en 2006, se proyectará en su formato original de celuloide de 35 mm en un programa ceremonial en Gelanggang Inovasi dan Kreativitas de Universitas Gadjah Mada. “Comedy Buddy” es producida por Bion Studios y Spasi Moving Image.

JAFF20 presentará 227 películas de 43 países en programas competitivos y no competitivos. Once largometrajes competirán en la competición principal por los Premios Hanoman de Oro y Plata: “A Useful Ghost” de Ratchapoom Boonbunchachoke, ganadora del Gran Premio de la Semana de la Crítica de Cannes 2025; “Amoeba” de Siyou Tan; “Convertirse en humano” de Polen Ly; “Llamas” de Ravi Shankar Kaushik; “Girl” de Shu Qi, que se estrenó en el Festival de Cine de Venecia; “Cabello, Papel, Agua” de Nicolas Graux y Trương Minh Quý; “Tierra perdida” de Akio Fujimoto; “En tu regazo (Pangku)” de Reza Rahadianganador de cuatro premios en Busan; “La cámara de verano” de Sung Divine; “Sol” de Antoinette Jadaone; y el ganador de Pingyao, “The World of Love”, de Yoon Ga-eun.

Los Indonesian Screen Awards contarán con 13 películas indonesias que competirán en nueve categorías, y este año se agregarán cuatro nuevas categorías: Mejor diseño de producción, Mejor sonido, Mejor música original y Mejor diseño de carteles.

Los títulos en competencia incluyen “A Thousand Shades of Purnama” de Yahdi Jamhur; «Un poco de Laen: ¡Ilumina mis bragas!» por Muhadkly Acho; “Better Off Dead” de Kristo Immanuel; “Bailando con el cuerpo” (Lenggak-Lenggak) de Andi Imam Prakasa; “Dopamine” (Dopamina) de Teddy Soeriaatmadja; “Lazos de sangre” de Sidharta Tata; “Mothernet” de Ho Wi Ding; “Rangga & Cinta” de Riri Riza; “Smothered” (La oscura leyenda de Malin Kundang) de Rafki Hidayat y Kevin Nugroho; la candidata indonesia al Oscar “Sore: A Wife from the Future”, de Yandy Laurens; “The Period of Her” de Erlina Rakhmawati, Praditha Blifa, Sarah Adilah y Yulinda Dwi Andriyani; “El Tigre” de Ardiansah Sulistiana; y “Worn Out” (Judheg) de Misya Latief. “Blood Bonds” y “Mothernet” tendrán su estreno en Indonesia en JAFF20.

Los programas fuera de competición incluyen 22 largometrajes y 27 cortometrajes en Asian Perspectives, y nueve largometrajes indonesios en Indonesian Film Showcase, incluido “Lost in the Spotlight” (Lupa Daratan), que marca el regreso de Ernest Prakasa a la silla de director.

El programa Panorama incluirá obras de aclamados directores asiáticos, entre ellos “It Was Just An Accident” de Jafar Panahi, ganador de la Palma de Oro en Cannes 2025, y “Two Seasons, Two Strangers” de Miyake Sho, ganador del Leopardo de Oro en el Festival de Cine de Locarno 2025.

«El cine indonesio sigue mostrando un crecimiento significativo. Sólo en el primer trimestre de 2025, las salas de cine registraron 35 millones de entradas, o alrededor del 44% de la audiencia total en 2024», afirmó Ifa Isfansyah, director del festival JAFF. «Un hito notable este año fue la película animada ‘Jumbo’, que batió récords al superar los 10 millones de espectadores. Las películas indonesias también se estrenaron en importantes festivales internacionales y se llevaron a casa prestigiosos premios».

El festival continúa su colaboración con Cine XXI como sede principal de proyección.

JAFF20 continuará colaborando con socios de larga data, incluidos Asian Film Academy y Netflix. En el marco de la colaboración de la Asian Film Academy, JAFF llevará a la directora Ann Hui a una clase magistral y proyectará dos de sus obras fundamentales, “A Simple Life” (2011) y “July Rhapsody” (2002), en versiones 4K recientemente restauradas. La colaboración también presentará siete largometrajes y cuatro cortometrajes de Hong Kong.

Los programas de Netflix incluyen Reel Life Film Camp, un taller práctico para profesionales principiantes, y Creative Asia, un foro que reúne a creadores de todo el sudeste asiático y en el que participan cineastas como Kimo Stamboel, Joko Anwar, Erik Matti y Kulp Kaljareuk.

«El año pasado, presentamos el programa Sneak Peek, brindando a los cineastas una plataforma especial para presentar las primeras imágenes de sus próximos estrenos. Este año, Sneak Peek incluirá ‘Cuatro estaciones en Java’ de Kamila Andini», dijo Alexander Matius, director del programa JAFF.

JAFF Market regresa con seis programas: JAFF Future Project, Content Market, Talent Day, Film & Market Conference, Market Screening y Film Lab, que se llevarán a cabo del 29 de noviembre al 1 de diciembre en Jogja Expo Center.

JAFF20 se realizará del 29 de noviembre al 6 de diciembre.