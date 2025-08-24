La opción del esquema de 4 defensores del equipo nacional indonesio contra Kuwait y Líbano, ¿cuál es adecuado?

Yakarta, Viva – Entrenador Equipo nacional indonesioPatrick Kluivert tiene una serie de opciones para inventar la línea de fondo de Garuda antes de un importante partido contra Equipo nacional de Kuwait Y Equipo nacional libanés En el partido de prueba de la jornada de la FIFA contra el equipo nacional de Kuwait y el equipo nacional libanés.

Indonesia luchará contra Kuwait el 5 de septiembre y un duelo contra el Líbano el 8 de septiembre de 2025. Los dos partidos se llevaron a cabo en el estadio Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Algunos nombres principales que ya están familiarizados con el equipo nacional re -emergen, como Jay idzesRizky Ridho, hasta Kevin Diks. Además, también están Calvin Verdonk y Dean James que pueden agregar a la profundidad del equipo.

Este esquema de defensor 4 puede ser una opción en una coincidencia de prueba con muchos grandes nombres que compiten en Europa. Donde en los partidos anteriores, el equipo de Garuda estaba acostumbrado a usar la formación de tres defensores.



Kevin Diks, Indonesia vs China en las clasificatorias de la Copa Mundial de 2026

Aquí hay algunas opciones para la formación de cuatro defensores del equipo nacional indonesio:

Calvin Verdonk – Jay Iddes – Rizky Ridho – Kevin Disz

Dean James – Mees Hilgers – Jordi Amat – Sandy Walsh

Shayne Pattynama – Justin Hubner – Jay Idzes – Kevin Diks

Yance Sayuri – Mees Hilgers – Jordi Amat – Kevin Diks

Esta combinación muestra cómo diversas elecciones propiedad de Kluivert, tanto en términos de experiencia como de flexibilidad de posición. Nombres como Verdonk y James pueden agregar variaciones en el sector fullback, mientras que Hubner, Hilgers, para que pueda ser una elección sólida en el corazón de la defensa.

La pelea por la posición central ciertamente será interesante. Kevin Diks, quien puede jugar como defensor central o central, parece ser uno de los jugadores más flexibles y casi siempre incluido en cada opción.

El partido contra Kuwait y el Líbano se convirtió en la primera prueba de Kluivert con el equipo nacional indonesio. Se espera que la presencia de un rango de defensores en Europa pueda hacer que la línea de fondo de Garuda sea más resistente para enfrentar a los oponentes pesados ​​antes de la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial 2026.