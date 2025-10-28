La ONU y Francia condenan el ataque de Israel contra las fuerzas de paz de la ONU en el Líbano







Las Naciones Unidas y Francia condenaron el ataque israelí que golpeó Y fuerzas de mantenimiento de la paz en el sur del Líbano, describiendo el incidente como una grave violación de las normas internacionales y del acuerdo de alto el fuego en la región, informó Al Jazeera.

El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, dijo el lunes que el ataque, que tuvo lugar un día antes cerca de la ciudad fronteriza de Kfar Kila, involucró a un dron israelí arrojando una granada cerca de una patrulla de la FPNUL, seguido de disparos de tanques dirigidos a las fuerzas de paz. Calificó el incidente como «muy, muy peligroso».

Dujarric dijo que la ONU se ha enfrentado repetidamente a lo que percibe como ataques deliberados por parte de las fuerzas israelíes, incluidos apuntamientos láser y disparos de advertencia. «Nuestros colegas de UNIFIL están en contacto con el ejército israelí para protestar con vehemencia contra estos ataques», dijo.

La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) opera junto con la ejército libanés para mantener un alto el fuego entre Israel y el grupo armado libanés Hezbollah, establecido el año pasado. Sin embargo, según informes, las fuerzas israelíes han violado la tregua casi a diario, informó Al Jazeera.

El Ministerio para Europa y Asuntos Exteriores de Francia también denunció «el fuego israelí dirigido a un destacamento de la FPNUL», señalando que incidentes similares ocurrieron los días 1, 2 y 11 de octubre. La FPNUL informó que el domingo, un avión no tripulado israelí voló agresivamente sobre una de sus patrullas, lo que llevó a las fuerzas de paz a tomar «contramedidas defensivas necesarias para neutralizar el avión no tripulado», informó Al Jazeera.

Israel sigue ocupando cinco posiciones en el sur del Líbano y ha llevado a cabo ataques casi diarios en violación del alto el fuego. El lunes, según informes, dos hermanos murieron en un ataque israelí contra la aldea de al-Bayyad en el distrito de Tiro.

El ejército israelí afirmó que sus últimos ataques tenían como objetivo un Hezbolá traficante de armas y otra persona que presuntamente colaboraba en los esfuerzos del grupo por reconstruir su capacidad militar. Sin embargo, los funcionarios libaneses acusaron a Israel de obstaculizar los esfuerzos de reconstrucción al atacar infraestructura civil, incluida maquinaria y equipos de construcción, informó Al Jazeera.

Hezbolá, que ha sufrido grandes pérdidas en medio de los continuos bombardeos israelíes, dijo que sigue dispuesto a defenderse. «La posibilidad de una guerra existe pero es incierta; depende de sus cálculos», dijo el líder de Hezbollah, Naim Qassem. Mientras tanto, el enviado de Estados Unidos para Oriente Medio, Morgan Ortagus, llegó a Beirut a última hora del lunes para reunirse con líderes libaneses, en medio de los continuos llamamientos de Washington para que Hezbolá se desarme y se integre al ejército nacional.

