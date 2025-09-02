La ONU monitoreó la ola de demostración en RI e instó a las autoridades a respetar los derechos humanos al manejar la acción

Yakarta, Viva -Calte de Alto Comisionado de las Naciones Unidas (PBB) Para los derechos humanos (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos/OHCHR) destaca las acusaciones de violaciones de los derechos humanos en la acción demostración En Indonesia, eso era caótico a fines de agosto de 2025.

Leer también: Presidente de la Mezquita del Mundo Juvenil Invita a las OSC al elemento de la comunidad Halau Deemo Anarchist



Las Naciones Unidas instaron al gobierno indonesio a realizar una investigación rápida, integral y transparente de las acusaciones Violaciones de derechos humanos Eso sucedió.

«Pedimos una investigación rápida, integral y transparente de todas las presuntas violaciones de los derechos humanos internacionales», dijo la portavoz de OHCHR, Ravina Shamdasani.

Leer también: Demo caliente en Indonesia, el nombre del portero del Manchester United fue arrastrado: ‘Adili Onana’ viral!





La masa de manifestaciones quemó los activos del edificio perteneciente al MPR RI en la ciudad de Bandung

Ravina expresó su profunda preocupación por la acción generalizada de las manifestaciones nacionales en varias regiones. Ohchr, continuó, continuó monitoreando la situación en Indonesia, mientras enfatizó la importancia del diálogo para reducir la acción violencia más ancho.

Leer también: 9 saqueadores fueron arrestados, esta es la aparición de Uya Kuya Cat que fue saqueado cuando se encontró



«Monitoreamos cuidadosamente una serie de violencia en Indonesia en el contexto de manifestaciones nacionales. Hacemos hincapié en la importancia del diálogo para responder a las preocupaciones públicas. También es importante que los medios se les permita informar eventos de forma libre e independiente», dijo.

Las Naciones Unidas enfatizaron que las autoridades deben defender el derecho de reunirse pacíficamente y la libertad para expresar mientras mantienen el orden, de acuerdo con las normas y estándares internacionales, relacionados con la salvaguardia de las reuniones públicas.

«Todas las fuerzas de seguridad, incluidos los militares cuando se movilizan en la capacidad de aplicación de la ley, deben cumplir con los principios básicos del uso del poder y las armas de fuego», dijo

Ola de acción de demostración

La manifestación nacional se llevó a cabo en varias regiones en Indonesia, a partir del 25 de agosto de 2025, que fue desencadenada por la decepción pública en el aumento de los beneficios y los salarios de los miembros del Parlamento Indonesio.

Las masas también respondieron en voz alta la controvertida declaración de varios miembros del parlamento indonesio que insultaron a la gente y mostraron el estilo de hedonismo en medio de la difícil situación de la comunidad debido a los despidos generalizados y los crecientes precios.

La ola de manifestaciones masivas está cada vez más extendida en varias ciudades de Indonesia, luego de la muerte del conductor de Ojol Affan Kurniawan, quien fue asesinado por Rantis Brimob Car en medio de una manifestación en Yakarta, el jueves 28 de agosto de 2025.

La acción masiva fue cada vez más violenta y se amplió en ira hacia la policía después de un fuerte choque alrededor del edificio del Parlamento. La sede de la policía y los edificios gubernamentales se convirtió en el objetivo de la ira masiva.

Acción Saqueo También ocurrió dirigidos a varias casas en miembros del legislador al Ministro para ser atacadas por las masas por las masas, como la Cámara de Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, Nafa Urbach, al Ministro de Finanzas Sri Mulyani.

Las masas saquearon varias propiedades a los alimentos de la residencia de las figuras públicas.

Relacionado con esto, el presidente Prabowo Subianto pidió a la comunidad que se mantenga tranquila y crea en el gobierno. El presidente ordenó al jefe de la policía nacional y al comandante de TNI que tome medidas enérgicas contra los perpetradores de la destrucción de las instalaciones públicas y el saqueo.

Prabowo apoya las aspiraciones transmitidas pacíficamente de acuerdo con las reglas, pero tomará medidas firmes contra las acciones anarquistas que interrumpen el orden público.