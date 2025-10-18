La ONU dice que los costos de reconstrucción de Gaza son enormes

Jacarta – Las Naciones Unidas (ONU) estiman el coste de reconstrucción o reconstrucción pista Gaza costaría mucho dinero.

La estimación del presupuesto de reconstrucción fue revelada directamente por el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric.

«Los costos de reconstruir Gaza serán muy grandes», dijo Dujarric, según informó ANTARA, el sábado 18 de octubre de 2025.

Dujarric también espera que la comunidad o grupos internacionales puedan unirse para brindar apoyo en el proceso de reconstrucción de Gaza.

«La comunidad internacional debe unirse y realmente esperamos que se unan por los intereses de Palestina», dijo.

La ONU estima que se necesitarán alrededor de 70 mil millones de dólares estadounidenses (alrededor de 1,15 billones de rupias) para reconstruir el enclave devastado por la guerra y garantizar su seguridad.

Anteriormente informado, Cumbre de Paz de Gaza celebrada en Sharm El-Sheikh, Egipto, el lunes 13 de octubre de 2025, copresidida por el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi y el presidente estadounidense Donald Trump, a la que asistieron 35 líderes mundiales que acordaron la paz en la Franja de Gaza.

Los participantes de la cumbre en la declaración conjunta, incluidos los líderes de Estados Unidos, Qatar, Turquía y Egipto, se comprometieron a resolver cualquier disputa futura mediante la diplomacia y la negociación, no por la fuerza, según una declaración conjunta publicada por la Casa Blanca.

El presidente Prabowo Subianto asiste a la Cumbre de Paz de Gaza

«Por la presente nos comprometemos a resolver disputas futuras a través de medidas y negociaciones diplomáticas, en lugar de violencia o conflictos prolongados», según el comunicado publicado el lunes.

A esta reunión asistieron varios líderes mundiales de Oriente Medio, Europa y Asia, entre ellos el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, el rey jordano Abdullah II, el presidente palestino Mahmoud Abbas, el presidente indonesio Prabowo Subianto, así como el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Friedrich Merz.

Además, también estuvieron presentes jefes de Gobierno de Italia, España, Inglaterra, Grecia, Hungría, Pakistán y Canadá, así como representantes de instituciones internacionales como el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit.

Nosotros, los abajo firmantes, damos la bienvenida al compromiso verdaderamente histórico y la implementación de todas las partes del Acuerdo de Paz de Trump, que pone fin a más de dos años de profundo sufrimiento y pérdida, abriendo un nuevo capítulo para una región caracterizada por la esperanza, la seguridad y una visión compartida de paz y prosperidad.