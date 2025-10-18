La ONU dice que 300.000 estudiantes en la Franja de Gaza regresarán a la escuela

Jacarta – Mucho PBB para los refugiados palestinos (OOPS), unos 300.000 estudiantes en el Camino GazaPalestina, continuará educación a ellos.

Adnan Abu Hasna, asesor de medios de la UNRWA, dijo en un comunicado en la plataforma X que alrededor de 10.000 estudiantes aprenderán cara a cara en escuelas y refugios, mientras que la mayoría de los demás recibirán educación a distancia. Alrededor de 8.000 profesores participarán en este programa.

«La UNRWA ha elaborado planes para continuar el proceso educativo para 300.000 estudiantes palestinos y es probable que este número aumente», dijo, citado por Anadolu, el sábado 19 de octubre de 2025.

La educación a distancia se vio obligada a realizarse porque muchas escuelas fueron destruidas debido a la guerra que se desató. Israelmientras que los estudiantes deben volver inmediatamente a aprender después de cuatro años de estar fuera de la escuela desde que la pandemia azotó al mundo.

Según datos del Ministerio de Educación palestino, desde que estalló la guerra en octubre de 2023, Israel ha destruido 172 escuelas públicas, bombardeado o dañado otras 118 escuelas y atacado más de 100 escuelas gestionadas por la UNRWA.

El ministerio también informó que 17.711 estudiantes habían sido asesinados en Gaza desde que Israel lanzó su genocidio, y otros 25.897 habían resultado heridos. Además, 763 trabajadores de la educación murieron y otros 3.189 resultaron heridos.

«También planeamos revitalizar 22 clínicas centrales de salud en la Franja de Gaza», dijo Abu Hasna. «Tenemos decenas de puntos de distribución de alimentos y miles de empleados con alta experiencia en logística».

Añadió que la UNRWA había comprado suministros por valor de cientos de millones de dólares que todavía estaban atrapados fuera de Gaza.

Los residentes de Gaza hacen fila para recibir comida porque tienen hambre.

«Israel no permite la entrada a Gaza de muchas necesidades básicas, incluidos materiales de construcción de refugios, mantas, ropa de invierno y medicinas, lo que empeora la situación. humanidad«, dijo Abu Hasna.

Advirtió que el 95 por ciento de la población de Gaza depende ahora de la ayuda humanitaria después de perder sus medios de vida y que las condiciones se están deteriorando rápidamente.

«Cientos de miles de personas desplazadas viven al aire libre después de regresar a la ciudad de Gaza, tras la implementación del alto el fuego el 10 de octubre», dijo. «La afluencia de ayuda se convierte en una necesidad urgente a medida que se acerca el invierno».

Israel y el grupo de resistencia palestino Hamás acordaron un alto el fuego la semana pasada basado en un plan propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump.