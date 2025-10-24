





India destacó el viernes los intentos de Pakistán de Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) para proteger al grupo terrorista responsable del ataque de Pahalgam, señalando que el trabajo del organismo global ha estado «paralizado» debido a la falta de reformas urgentes, informó la agencia de noticias PTI.

El ministro de Asuntos Exteriores, S. Jaishankar, también criticó a quienes equiparan a víctimas y perpetradores del terrorismo en nombre de la estrategia global, en una aparente referencia a la separación de palabras entre India y Pakistán en el contexto del cobarde ataque terrorista.

Jaishankar habló en un evento para conmemorar el 80º aniversario de la ONU.

En su discurso, el Ministro de Asuntos Exteriores dijo que «no todo está bien» en la ONU, ya que sus debates se han vuelto «cada vez más polarizados» y su funcionamiento «visiblemente estancado», informó el PTI.

«Cualquier reforma significativa se ve obstaculizada mediante el propio proceso de reforma», añadió, señalando que sostener el Y mientras que buscar su reinvención es un gran desafío para el mundo.

«Pocos ejemplos son más reveladores sobre los desafíos que enfrenta la ONU que su respuesta al terrorismo. Cuando un miembro en ejercicio del Consejo de Seguridad protege abiertamente a la misma organización que se atribuye la responsabilidad del bárbaro ataque terrorista como el de Pahalgam, ¿qué efecto tiene en la credibilidad del multilateralismo?» -cuestionó Jaishankar-.

Aunque no nombró directamente Pakistánsus comentarios se referían claramente al país vecino.

«Del mismo modo, si se equipara a las víctimas y los perpetradores del terrorismo en nombre de la estrategia global, ¿cuánto más cínico puede volverse el mundo? Cuando los autoproclamados terroristas están protegidos del proceso de sanciones, ¿qué dice eso de la sinceridad de los involucrados?» preguntó.

Pakistán es actualmente miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. Ocupó la presidencia del máximo organismo mundial en julio.

El consejo está compuesto por 15 miembros, incluidos cinco permanentes. PorcelanaFrancia, Federación de Rusia, Reino Unido y Estados Unidos. La Asamblea General elige a diez miembros no permanentes por períodos de dos años. La presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU rota entre los miembros mensualmente.

El Frente de Resistencia (TRF), un representante del grupo terrorista Lashkar-e-Taiba (LeT), se atribuyó la responsabilidad del ataque de Pahalgam. TRF fue mencionada en un informe del Consejo de Seguridad de la ONU en julio por su papel en el ataque.

Según funcionarios, Pakistán había intentado eliminar las referencias al TRF en el comunicado de prensa del Consejo de Seguridad de la ONU que condenaba el ataque de Pahalgam del 22 de abril.

Jaishankar también sugirió que la ONU no ha logrado abordar cuestiones globales urgentes.

«Si el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales se ha convertido en una palabrería, la situación del desarrollo y el progreso socioeconómico es aún más grave», afirmó.

«La desaceleración de la Agenda 2030 de los ODS es una métrica importante para medir las dificultades del Sur Global. Hay muchas más, ya sean medidas comerciales, dependencia de la cadena de suministro o dominación política», añadió.

«Sin embargo, en un aniversario tan notable, no podemos abandonar la esperanza. Por difícil que sea, el compromiso con el multilateralismo debe seguir siendo fuerte. Por muy imperfectas que sean, las Naciones Unidas deben recibir apoyo en este momento de crisis», concluyó Jaishankar.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un conjunto de metas diseñadas para lograr un futuro mejor y más sostenible para todos.

