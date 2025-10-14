La OMS emite una alerta contra los jarabes orales para la tos de calidad inferior en la India







El Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emitido una alerta contra tres jarabes orales para la tos «de calidad inferior» identificados en la India (Coldrif, Respifresh TR y ReLife) e instó a las autoridades reguladoras nacionales de todo el mundo a notificarlo inmediatamente si se detectan en su país.

También ha aconsejado a los profesionales sanitarios que informen de la detección de estos productos de calidad inferior y de cualquier incidente de efectos adversos o falta de efectos esperados a sus autoridades reguladoras nacionales o al Centro Nacional de Farmacovigilancia.

La alerta se produce después de que al menos 22 niños, en su mayoría menores de cinco años, murieran debido a una sospecha de insuficiencia renal después de que se les administrara Coldrif en Madhya Pradesh. Además, al menos tres niños habrían muerto en Rajasthan tras consumir jarabe para la tos en diferentes distritos del estado.

La OMS ha pedido además una mayor vigilancia y diligencia dentro de las cadenas de suministro de los países y regiones que probablemente se vean afectados por estos productos de calidad inferior.

«También se recomienda una mayor vigilancia del mercado informal/no regulado», decía la alerta emitida el lunes.

Los productos afectados son medicamentos orales líquidos que contienen ingredientes activos comúnmente utilizados para aliviar los síntomas del resfriado común, la gripe o tos.

Según la alerta, la Organización Central de Control Estándar de Medicamentos (CDSCO) de la India informó a la OMS la presencia de dietilenglicol (DEG) en al menos tres medicamentos líquidos orales el 8 de octubre. Esto siguió a la información identificada por la OMS el 30 de septiembre de grupos localizados de enfermedades agudas y muertes infantiles en la India.

La CDSCO informó a la OMS que, al parecer, los niños afectados consumieron los productos contaminados y confirmó que las autoridades estatales pertinentes ordenaron el cese inmediato de la producción en los sitios de fabricación implicados y suspendieron las autorizaciones de los productos.

Además, las autoridades estatales pertinentes han iniciado una retirada de los productos contaminados.

Se ha identificado que los medicamentos líquidos orales contaminados son lotes específicos de Coldrif, Respifresh TR y ReLife, fabricados por Sresan Pharmaceutical, Rednex Pharmaceuticals y Shape Pharma, según la alerta.

La alerta indica que la CDSCO ha informado a la OMS que ninguno de los medicamentos contaminados ha sido exportado desde la India y actualmente no hay evidencia de exportación ilegal.

«Sin embargo, la OMS alienta a las autoridades reguladoras nacionales (ANR) a considerar una vigilancia específica del mercado, con especial atención a las cadenas de suministro informales y no reguladas donde los productos pueden circular sin ser detectados. También se recomienda a las ANR que evalúen cuidadosamente los riesgos asociados con cualquier líquido oral. medicamentos procedentes de los mismos sitios de fabricación, particularmente aquellos producidos desde diciembre de 2024″, decía la alerta.

Los productos identificados en esta alerta se consideran deficientes ya que no cumplen con sus estándares de calidad y sus especificaciones. Estos productos contaminados plantean riesgos importantes para los pacientes y pueden causar enfermedades graves y potencialmente mortales, afirmó la agencia de salud mundial.

El dietilenglicol es tóxico para los humanos cuando se consume y puede resultar fatal. Los medicamentos líquidos orales contaminados a los que se hace referencia en esta alerta no son seguros y su uso, especialmente en niños, puede provocar lesiones graves o la muerte. Los efectos tóxicos pueden incluir dolor abdominal, vómitos, diarrea, incapacidad para orinar, dolor de cabeza, alteración del estado mental y lesión renal aguda que puede provocar la muerte.

Para proteger a los pacientes, es fundamental detectar y retirar de la circulación estos productos contaminados, señala la alerta.

«Los profesionales de la salud deben informar la detección de estos productos de calidad inferior y cualquier incidente de efectos adversos o falta de efectos esperados a sus autoridades reguladoras nacionales o al Centro Nacional de Farmacovigilancia. La OMS recomienda una mayor vigilancia y diligencia dentro de las cadenas de suministro de los países y regiones que probablemente se vean afectados por estos productos de calidad inferior. También se recomienda una mayor vigilancia del mercado informal/no regulado.

Se recomienda a las autoridades reguladoras nacionales y a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley que notifiquen inmediatamente a la OMS si se detectan estos productos en su país», afirma la alerta.

«Si está en posesión de alguno de estos productos, la OMS recomienda que no los utilice. Si usted, o alguien que conoce, ha utilizado o puede haber utilizado estos productos, o ha sufrido un evento adverso o un efecto secundario inesperado después de su uso, busque atención médica inmediata de un profesional de la salud o comuníquese con un centro de control de intoxicaciones», añadió.

