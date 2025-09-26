La oficina subsidiaria de PGN es buscada por la oficina del fiscal general, ¿con qué está relacionado?

Yakarta, Viva – Pt Saka Energi Indonesia (SEI), que es una subsidiaria de Pt Perusahaan Gas Negara (PGN) en la Torre de Manhattan, fue registrado, Oficina del Fiscal Generalanoche.

«Correcto (ahí buscar PT SEI anoche) «, dijo el jefe del Centro de Información Legal del Fiscal General, Anang Supriatna, viernes 26 de septiembre de 2025.

Fiscal General de Kapuspenkum Anang Supriatna

Búsqueda relacionada con las acusaciones corrupción El proceso de adquisición de las acciones del bloque de Ketapang ha sido Investigación. Pero, no se ha revelado cuando el caso comenzó a ser manejado por su partido.

«(Se produjeron acusaciones de actos criminales) durante la adquisición de acciones de los bloques de Ketapang, Muriah, Pangkah y Fasken en 2012 a 2015», dijo Anang.

Todavía no ha especificado el caso de este caso. Según la información, el valor de adquisición del bloque de Ketapang por valor de US $ 56.6 alias equivalente a RP852 mil millones. La Agencia de Examen Financiero (BPK) ha auditado el proceso de adquisición por PT SEI.

El proceso de investigación se llevó a cabo desde marzo de 2025. La investigación comenzó como el número de orden de investigación Print-21/F.2/FD.2/032025.

«La búsqueda se realizó para encontrar documentos u otras pruebas relacionadas con el proceso de adquisición por PT SEI», dijo.