La oficina legal llama a la discusión del borrador de la regulación regional de KTR sigue siendo dinámica, las aspiraciones de la gente se acomodan

Yakarta, Viva – Comité Especial del Plan Regulatorio Regional Regional sin Cigarrillo (Pansus Raperda Ktr) Dki Yakarta Chasing emitió para finalizar la discusión general del artículo, el jueves 2 de octubre de 2025.

Leer también: Pramono sobre el plan para mudarse a la estatua del general Sudirman: el gran general debe ser colocado por delante



Desafortunadamente, hasta el final de la discusión, alrededor del 60% de otros miembros del comité especial estaban ausentes. La reunión fue presidida por el vicepresidente del Comité Especial, Abdurrahman Suhaimi.

«Entonces, en principio, se ha completado hasta el Artículo 26. Hay asuntos sustanciales, especialmente editoriales, por lo que todavía estamos acogedores. Anteriormente, en realidad no había cosas cruciales, pero aún escuchamos aportes de los miembros de la junta.

Leer también: Bank Mandiri celebra el 27 aniversario con un mercado barato en Nawasena, una forma de sinergia para el país para la comunidad



Mientras tanto, el presidente de la Oficina Legal de la Oficina Legal de la Oficina Legal del Gobierno Provincial de DKI Jakarta, la regulación del Grupo de Derecho, Afifi, enfatizó que las aspiraciones transmitidas por pequeños comerciantes, perpetradores, perpetradores, Umkm todavía se escucha para no estar en desventaja de acuerdo con el compromiso Gobernador de DKI Jakarta, Pramono anung.

«Después de completar la discusión en el Comité Especial, la transmitiremos al Gobernador y, si es posible, será absorbido para que podamos ingresar a todos los SKPD relacionados. Por lo tanto, en principio, el borrador aún está abierto, aún dinámico. La aportación de la comunidad aún es posible ingresar», dijo Afifi.

Leer también: Los pasos de Purbaya retrasan el impuesto del mercado apreciado, Parlamento: como no



Continuó, el ejecutivo mapeará todos los insumos existentes y luego estará cerca con SATPOL PP, Agencia de Ingresos Regionales, etc.

«Una vez más, en principio, aún aceptaremos todos los aportes y este borrador de regulación para convertirse en una regulación aspiracional y democrática, minimizar el alboroto en la comunidad. No permita que el borrador de la regulación de KTR haga ruido e interrumpa la economía de la comunidad, incluida la Ultramikro, el UMKM anteriormente», dijo.

Hizo hincapié en que se perfeccionó la regulación del borrador de KTR, el plenario de todo aún era dinámico. Incluyendo relacionado con la dirección y el compromiso del gobernador Pramono, que enfatizó que el borrador de la regulación de KTR no debería interferir con las MIPYME.

«Como parte del ejecutivo, que decidimos en el Comité Especial, por supuesto, transmitiremos al Gobernador y también esperamos que más tarde el Gobernador recite para que esté relacionado con artículos cruciales que tengan el potencial de causar ruido, podemos encontrar la resolución y el punto medio para que se convierta en una regulación democrática de KTR», dijo.

En cuanto al rechazo polémico y lleno de gente de las prohibiciones de los artículos de ventas, como la prohibición de la venta de productos de cigarrillos 200 de la unidad educativa, dijo Afifi todavía se refiere al PP No. 28 de 2024.

«La elección debe publicarse en esta regulación regional o no vigente, porque anteriormente se ha regulado en el PP No. 28 de 2024. La elección debe regularse en la regulación regional o no, incluso si no está regulado en la regulación regional, se ha convertido en una ley positiva, ha estado en vigor.