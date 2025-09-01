La oficina del fiscal fue apreciada por el público debido al manejo de casos de corrupción a billones de rupias

Yakarta, Viva – Director Ejecutivo de la Encuesta y Consultoría Política de Indonesia (Encuesta de Adopol), Ratno Sulistyanto dijo que la comunidad actualmente aprecia el desempeño de la Oficina del Fiscal General (ATRÁS).

Leer también: La razón por la cual el KPK aún no ha establecido sospechosos en el caso de corrupción de la cuota de Hajj



Según él, el público aprecio el desempeño de la oficina del fiscal porque logró descubrir varios casos corrupción El valor de pérdida estatal alcanza miles de millones de rupias hasta billones de rupias. Sin embargo, dijo, el KPK también será apreciado debido a sus logros más tarde.

«La oficina del fiscal fue apreciada porque lograron descubrir casos de corrupción (el valor de la pérdida del país) unos pocos trillones en el caso de aceite de palma, etc., pero un día el KPK podría ser apreciado porque podría captar grandes corruptores», dijo Ratno a través de su declaración el lunes 1 de septiembre, 2025.

Leer también: PRABOWO: ¡Por Allah, no retrocederé por ningún camino!



Dijo que la oficina del fiscal mostró hoy un buen desempeño. Tal vez más tarde el KPK o la policía serán apreciados por el público debido a su buena actuación.

«Por ejemplo, si el KPK revela una gran corrupción, el público también los apreciará», dijo.

Leer también: El ex Ministro de Religión Yaqut fue interrogado 18 preguntas cuando el KPK examinó sobre la corrupción de la cuota del Hajj



Según él, la percepción pública de la oficina del fiscal y el KPK realmente coincidieron con la policía. Porque, dijo, la oficina del fiscal no entró en contacto directo con la comunidad.

«Si se hace un promedio entre la oficina del fiscal, la policía, el KPK, la percepción pública no es muy diferente. Tal vez la percepción lejana sea sobre el TNI. Porque no entra en contacto directo con la vida de las personas, porque defienden el país, de modo que la percepción del TNI es buena», explicó.

Además, Ratno dijo que la oficina del fiscal, la policía y el KPK en términos de administración estatal no estaban relacionadas con el ejecutivo. Según él, deben trabajar de acuerdo con las tareas principales (tareas y funciones principales).

«Si trabajan de acuerdo con las principales tareas y funciones, en realidad puede tener un impacto positivo (para la percepción del gobierno de Prabowo», dijo.

Se sabe que los resultados de la encuesta del Instituto Nacional de Polling, que colocó a la oficina del Fiscal General como la institución legal más confiable. Hasta el 70 por ciento de los encuestados dijeron que creían en el Tribunal Constitucional (68 por ciento) y el Tribunal (66 por ciento), la Comisión de Eradicación de la Corrupción (64 por ciento) y la Policía (61 por ciento).