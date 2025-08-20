La oficina del fiscal es fragante, hay un olor a sangit debido al Matutina Silfester

Yakarta, Viva – Experto de derecho constitucional, Mahfud MDDando una vista de la conferencia PK convicto casos de difamación y calumnia, Silfester Matutinaque se celebró el miércoles 20 de agosto de 2025. Según él, Silfester Matutina debe ser arrestada durante la sesión de PK. Teniendo en cuenta que las personas que preguntan a PK deben venir solas.

«Si desea el PK de acuerdo con la Corte Suprema, hay una carta circular de la Corte Suprema, que le pide a la PK que venga solo o si ha muerto del heredero, debe venir solo, porque más tarde no hay herederos, si desea que sea acompañado de su familia, debe llegar solo, en ese momento, la ejecución debe estar hecha», dijo Mahfud en Podcast Mahube, mahube, MD, por sí mismo, lo que debe estar solo, la ejecución, Mahfud, Mahfud, Mahube, Mahube, Mahube, MD, MD, MD, MD, MD, MD, Mahube, Mahube, Mahube, Mahube, Mahube, Mahube, Mahube, MD, MD, MD, Mahube, Mahfud, Mahube, Mahube, MD, MD, MD, MD, MD. Miércoles de agosto de 2025.

Además, Mahfud recordó, de acuerdo con las reglas de ejecución de convictos como Silfester Matutina, se debe hacer una vez que se haya transmitido el veredicto. Luego, la Corte Suprema envió una copia de la decisión a la oficina del fiscal, y después de eso en muchos días la persona condenada tuvo que ser ejecutada perfectamente.

Jampidsus AGUA BUSOR DE RED RODOS

Con respecto al material PK, enfatizó, el tribunal de hoy no decidirá ser otorgado por PK. Consideró que había dos posibilidades, aceptadas o rechazadas. Por lo tanto, la Corte Suprema hace que el fallo agregado o reducido por el castigo no esté en la corte hoy.

«El tribunal mañana solo recibe el registro, si considera esto para cumplir con los requisitos, está novum, está bien, la solicitud de PK puede ser aceptada y proceder a la Corte Suprema, es imposible decidir mañana porque es solo administrativo porque decide el PK más tarde la Corte Suprema, pero la lista es a través del sur de Jakarta», dijo Mahfud.

Por otro lado, Mahfud dijo que estaba sorprendido porque Oficina del Fiscal General Que tiene un equipo de muebles o un equipo de captura fugitiva, que en los últimos meses ha podido capturar cuatro fugitivos en Papua, Bogor y Padang. Mientras tanto, Silfester siempre aparece en la televisión y en la audiencia de PK de hoy no hay razón para no ser ejecutado.

Presidente de la Silfester Matutina de Solidaridad Roja y Blanca en la Policía del Metro del Sur de Yakarta después de ser examinado sobre la acusación de Roy Suryo que sospechaba el diploma falso de Jokowi

Según Mahfud, no es una persona ejecutada que se quede porque es una peor destrucción de la ley que las personas que realizan sobornos antes de ser juzgado. Porque, cuando alguien que ha sido cortado no es ejecutado, muestra que no tiene sentido en todo el proceso legal que se ejecute.

«Por lo tanto, esperamos que la oficina del fiscal siga siendo bastante fragante, hay un poco de sangit sobre Matutina que se puede resolver antes de que el Sangit se pudre a todo el cuerpo del cuerpo del fiscal, podría haberlo, no hay problema y creo que el presidente estará de acuerdo porque si no está de acuerdo en romper la ley», dijo Mahfud.