La oficina del fiscal de Banten está lista para ser el mediador del cierre de la carretera de Puspitek Serpong

Serang, Viva – La Oficina del Fiscal de Banten High (Kejati) declaró que su disposición era un mediador en la Polémica Acceso de Carretera en el Centro de Investigación de Ciencia y Tecnología (Puspitek), Serpong, South Tangerang City.

Este paso fue dado para cerrar los intereses público con el gobierno Provincia (Gobierno provincial) Banten, para que los problemas puedan resolverse de manera justa, abierta y constructiva. Esto fue revelado por el jefe de la sección de información legal Oficina del Fiscal de BantenAustresna al color.

«La oficina del fiscal de Banten High está presente para garantizar que el diálogo sea abierto, justo y no dañe a ninguna parte. Estamos listos para convertirnos en un puente de comunicación entre la comunidad y el gobierno provincial de Banten para que este problema se resuelva de manera constructiva», dijo, domingo 5 de octubre de 2025.

Rangga afirmó que la actitud proactiva de la actitud del fiscal general de Banten estaba en línea con la visión de la oficina del Fiscal General para presentar una certeza legal justa y garantizar los derechos sociales de la sociedad según lo regulado en la ley.

También está listo para abrir el espacio de comunicación más amplio posible para las personas afectadas por el cierre de la carretera para transmitir aspiraciones oficialmente a través de la oficina del Fiscal General de Banten.

«Instamos a que todas las partes no sean provocadas por problemas que pueden causar pérdidas conjuntas. Priorizamos deliberaciones y canales legales», dijo.

Para obtener información, el área de Serpong Puspitek se estableció en 1976 y funciona como un centro para la investigación y el desarrollo de la tecnología nacional. Sin embargo, junto con el crecimiento de la ciudad de South Tangerang, el área también es una ruta de movilidad de la comunidad circundante. La política de cierre de la carretera que se ha impuesto últimamente ha llevado a la dinámica y las objeciones de los residentes.

«Entendemos muy bien que el camino tiene un papel importante para la movilidad y la economía de los ciudadanos. Por lo tanto, la oficina del fiscal de Banten High está lista para facilitar la reunión y mediación Entre las partes relacionadas, incluido el gobierno provincial de Banten, para encontrar las soluciones más justas y equilibradas «, dijo.

A través de este proceso de mediación, el Fiscal General de Banten espera que se cree un acuerdo que priorice el interés público, sin ignorar el estado legal y la función del área de Puspitek como el objeto vital del estado. Rangga también enfatizó que el Fiscal General de Banten abrió la puerta para que la comunidad diáloga directamente o presente quejas a través de canales oficiales.

Además, la Oficina del Fiscal de Banten abre la puerta para las personas que desean obtener más información o solicitar mediación. La comunidad puede comunicarse con la oficina del fiscal de Banten a través de los números de información legal. Se dice que este paso es una manifestación del papel de la oficina del fiscal como amigo de la comunidad y parte de un esfuerzo humanista y solutivo de aplicación de la ley.