La oficina de Palace Press se disculpa, devuelve la identificación de cobertura del periodista de CNN indonesio

Yakarta, Viva – La Oficina de Press, Medios e Información (BPMI) de la Secretaría Presidencial devuelve oficialmente el acceso o la identificación de cobertura Palacio Periodista presidencial CNN IndonesiaDiana Valencia el lunes 29 de septiembre de 2025.

El regreso se llevó a cabo directamente con las filas del editor de medios CNN Indonesia en el Palacio del Estado.

Diputado de protocolo, prensa y medios de comunicación de la Secretaría Presidencial, Yusuf Permisa, enfatizó esa identificación cobertura previamente retirado es una identidad especial reportero El palacio, y ahora se le devuelve directamente.

Ilustración de periodistas o prensa.

«Transmitimos que la identificación tomada por BPMI es una identificación especial del palacio. Por lo tanto, la identificación del periodista especial del palacio. La identificación del palacio especial será devuelta al relevante que es presenciado por el editor principal que presentamos de inmediato», dijo Yusuf dijo a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Centro de Jakarta.

En la misma ocasión, el líder del editor CNN IndonesiaTitin Rosmasari, dio la bienvenida a la audiencia. Según él, el regreso de la identificación de cobertura mientras responde los disturbios de los medios sobre la acción extracción previamente.

«Todo hoy se responde. Esta identificación significa que se puede garantizar que Diana puede volver a llevar a cabo la tarea como antes», dijo Titin.

La oficina de prensa también transmitió una disculpa por la revocación de la identificación. Confirmaron que el incidente se convirtió en una experiencia valiosa al tiempo que garantiza que lo mismo no volvería a suceder.

BPMI enfatiza su compromiso de continuar manteniendo la libertad de la prensa de acuerdo con el mandato de la ley de prensa, así como respetar el papel de los periodistas como el cuarto pilar de la democracia al presentar información precisa, crítica y responsable.