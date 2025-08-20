La oficina de Kujari Probolinggo Disdkdaya, el caso PKBM y las posiciones duales fueron destacados por el público

ProbolinggoVIVA – El ambiente tenso envolvió la Oficina de Educación y Cultura (Disdikdayaya) de Probolinggo Regency el miércoles 20 de agosto de 2025. El Equipo de Investigación Penal Especial (PIDSUS) de la Oficina del Distrito del Distrito de Probolinggo (Kojari) de Probolinggo Regency buscó en un número de salas, incluido el Warehouse interno, en los casos invertidos de presentado presentado Supresed So Regregular.

La búsqueda duró casi tres horas, comenzando a las 10:00 a 13:00 WIB, con una tensa seguridad para el aparato TNI. Se emitieron documentos importantes de uno por uno y se llevaron al grupo de automóviles. La pila de archivo confiscado supuestamente estaba relacionada con el caso investigado por Kejari.

Kasi Intel Kejari Probolinggo Regency, Taufik Eka Purwanto, enfatizó que esta búsqueda era parte del proceso de investigación de dos casos diferentes.

«Primero, relacionado con la gestión de PKBM IQRO en el distrito de Tongas, y las segundas acusaciones de trabajo doble de un asistente de la aldea que también al similitud como maestro no permanente en el distrito de Maron», dijo TvOnews.com, Taufik.

Según Taufik, también se aseguraron varios documentos que van desde la planificación de la actividad hasta los informes de responsabilidad. Tres habitaciones son el foco de la inspección, incluido el espacio de archivo que almacena muchos documentos financieros.

Mientras tanto, el jefe de la Oficina de Educación y Cultura de Probolinggo Regency, Dwijoko Nurjayadi, enfatizó que su partido sería cooperativo. Admitió desde el principio que había habido una intensa comunicación con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

«A menudo nos han llamado a proporcionar información, ambos relacionados con PKBM IQRO y supuestos casos Departamento duplicado. Si hay empleados involucrados, lo dejamos completamente a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley «, dijo.

Esta búsqueda está en el centro de atención pública porque involucra el sector educativo que tiene un amplio impacto en la comunidad. Las acusaciones de desviaciones que arrastran a las instituciones educativas y a los empleados oficiales deben completarse de inmediato por certeza legal.