La oficina de Emil Dardak está quemada, Arumi Bachsin: Nosotros y nuestra familia estamos bien

VIVA – El motín que ocurrió alrededor del Edificio Estatal Grahadi, Surabaya, había provocado el pánico, incluida la cuestión de la quema de la residencia oficial del vicegobernador de Java Oriental, Emil Dardak. Respondiendo a la situación, su esposa, Arumi Bachsinaparece y responde.

Leer también: Emil Dardak miró hacia abajo para ver su oficina carbonizada quemada, su mensaje hizo que los internautas se toquen



A través de su cuenta personal de Instagram, Arumi Bachsin expresó su gratitud por las oraciones y la atención que fluía de la comunidad. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.



La oficina de Emil Dardak fue quemada.

Leer también: Más popular: la oficina de Emil Dard-Arumi Bachsin está quemada, las masas encuentran el escondite para Uya Kuya



«Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum … amigos, familiares, parientes y todas las personas, especialmente la querida Java Oriental. Gracias por la oración, la atención y algunos mensajes que han entrado», escribió Arumi Bachsin, citado el lunes 1 de septiembre de 2025.

Arumi también transmitió la noticia de que ella y su familia estaban en buenas condiciones y condiciones.

Leer también: El espacio de trabajo de Emil Dardak, Arumi Bachsin, fue quemado, los productos desaparecieron en la misa



«Alhamdulillah, nosotros y nuestra familia estamos actualmente en buenas condiciones», continuó.

Lejos del pánico o el tono enojado, en realidad difundió un aura positiva e invitó a todas las partes a mantener la calma.

«Cuidemos de la familia más cercana y el entorno circundante para permanecer en una condición propicio. Esperemos que todos estemos siempre bajo la protección de Dios y siempre estemos saludables.

El problema que circula de que la residencia oficial de Emil Dardak fue quemada para hacer que muchas personas se preocupen. Sin embargo, Emil Dardak enfatizó que el incendio que ocurrió estaba en el lado oeste del Edificio Estatal Grahadi, no en la residencia oficial ocupada por Emil y Arumi.

Comentarios de los interuntos

«Paciencia, MI, espero que no haya cosas importantes en la sala de oficina en llamas?

«Manténgase a salvo, la Sra. Arumi y la familia … Espero que la situación mejore rápidamente».

«Estas personas son objetivos equivocados … ¿cómo podrían arder así»?