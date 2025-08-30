La oficina de DPRD de Makassar fue saqueada después de ser quemada, se llevó a la televisión a las partes de la cadena del automóvil.

MakassarVIVA -Un número de personas saquearon artículos que aún eran valiosos el sábado por la mañana después de la oficina DPRD La ciudad de Makassar fue quemada por las masas durante una manifestación sobre Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar, South Sulawesi.

Basado en la observación, el sábado, fueron vistos ocupados tomando partes del cadáver del automóvil se incendiaron. Algunos ingresaron a la oficina para llevar productos electrónicos como TV al compresor del refrigerador.

Tomaron artículos que no le pertenecían sin nadie prohibido, a pesar de que había fuerzas de seguridad.

La oficina de DPRD de la ciudad de Makassar fue quemada por las masas

«En lugar de quedarse, señor, es mejor llevarlo a la venta. Muchas personas también son así, toman el hierro para que se venda. Desea ser pesado en Loakan», dijo Amran, uno de los residentes.

También se ve la situación de la oficina del consejo después de ser quemada se convirtió en un lugar turístico improvisado. Muchas personas vienen deliberadamente a tomar fotos con la condición de la oficina que es muy triste, con el cadáver de los autos que han sido quemados en fuego.

Incluso hubo una transmisión en vivo en sus respectivas cuentas de redes sociales para proporcionar noticias de las condiciones contemporáneas, después de que la oficina de DPRD fue atacada por las masas desde 19.30 Wita hasta las 02.30 Wita.

De monitoreo, eventos combustión La oficina del consejo ocurre desde la noche hasta la madrugada. Esta mañana, muchas personas saquearon cosas en la oficina llevan deliberadamente equipos para difundir el saqueo.

No había un oficial de policía visible que estaba vigilando, y no había prohibición para nadie que quisiera tomar estos artículos.

Desde la quema de la oficina de DPRD de la ciudad de Makassar, hasta ocho personas fueron víctimas. Cuatro personas fueron declaradas muertas, dos personas críticas y otras tres víctimas sufrieron heridas que ahora están siendo tratadas en el hospital. (Hormiga)