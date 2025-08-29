La oficina de DPRD de Makassar fue quemada por las masas, docenas de autos sufrieron daños

MakassarVIVA – Masa Daños de los manifestantes y quemar la oficina DPRD Ciudad de Makassar en Jalan Andi Pangeran Pettarani, Ciudad de Makassar, Sulawesi Selata, el viernes 29 de agosto de 2025, noche.

La acción se llevó a cabo como una forma de decepción con el comportamiento de los miembros del consejo.

Además de tomar bienes dentro de la oficina del consejo para hornear En la carretera, las masas fueron aún más violentas al dañar a las docenas de autos estacionados en el patio de la oficina.

Leer también: 31 La policía sufrió heridas leves hasta la cirugía después de la manifestación el 28 de agosto





Docenas de automóviles en la oficina de DPRD de Makassar fueron dañados por las masas

Leer también: La manifestación frente a la policía regional central de Java es Ricuh, las masas fueron derrotadas y luego quemaron el automóvil en la oficina del gobernador



Varios vehículos fueron quemados por la masa cada vez más violenta. El sonido de la erupción se escuchó varias veces en el área de la oficina del consejo. El incendio se estaba haciendo más grande en el patio de la oficina de DPRD porque quemó el automóvil seguido del sonido de la explosión.

Leer también: Algunas paradas de Transjakarta fueron quemados por manifestantes



Todavía no se sabe si hay alguien en la oficina del consejo. Sin embargo, las masas se habían reunido e incluso actuaron a los anarquistas para dañar la oficina para empeorar

Hasta que se revelara esta noticia, ninguna policía disolvió la acción anarquista. La concentración actual de las masas se centra en Jalan Andi Pangeran Pettarani.

Además de la oficina de DPRD de Makassar que fue realizada por las masas, parte de la calle Andi Pangerani estaba totalmente paralizada. Los estudiantes también bloquean el camino hasta esta noche.