La oficina de correos de Village Hall a desempleado será utilizada por operaciones de Kopdes rojo y blanco

Yakarta, Viva – El Ministerio de Cooperativas (Kemenkop) reveló activo aldea Los desempleados se utilizarán para apoyar la aceleración de la operacionalización de la cooperativa de la aldea/Kelurahan (Cabezales/Kopkel) rojo y blanco. Actualmente se está llevando a cabo el inventario de activos.

Leer también: ¿Los activos criptográficos son ahora uno de los instrumentos financieros, más impuestos de transacciones?



Viceministro de Cooperativa (Wamenkop) Ferry Juliántono Enfatiza que sin el apoyo de los activos físicos, las actividades comerciales cooperativas no pueden funcionar de manera óptima. Los activos como los pasillos de las aldeas, los antiguos edificios de la escuela primaria de Inpres, así como los activos que fueron administrados previamente por PT POS Indonesia y ahora no se usan, se pueden optimizar.

«Entonces, cuánto es la cantidad y su ubicación donde este activo debe ser inventario, de modo que más tarde puede ser utilizado por la cooperativa de la aldea, que en el período de agosto-septiembre ha entrado en la etapa operativa», dijo Ferry a partir de su declaración el miércoles 27 de agosto de 2025.

Leer también: Prabowo ordenó 5.700 aldeas y 4,400 Electricidad Dialiri de aldea, Target completado 2030



Explicó, en el futuro, los datos relacionados con los activos propiedad del gobierno, tanto centrales como regionales, continúan creciendo en línea con la recopilación de datos e inventario que ahora todavía se lleva a cabo en los ministerios e instituciones.

«Por lo tanto, esta es una forma de soporte para la aceleración de la operacionalización, en la que cada ministerio presenta sus datos de activos que luego se mezclaremos en el micrositio», dijo.

Leer también: Sostener a Danareksa fomenta la independencia de la aldea a través de la agricultura, MISMES al turismo





La atmósfera del almacén cooperativo de la unidad del pueblo (KUD) Foto : Viva/Cahyo Edi (Yogyakarta)

Con el objetivo de 15 mil cooperativas en agosto de 2025, el ferry reiteró que el fortalecimiento de la base de activos físicos era el requisito principal para la aceleración de las cooperativas. Se espera que los ministerios e instituciones puedan acelerar la finalización del inventario de activos en detalle.

«Si no somos respaldados por la existencia de activos físicos, las actividades operativas de Kopdes no se pueden iniciar. Por lo tanto, el fortalecimiento institucional y la infraestructura deben garantizarse para estar disponibles», dijo nuevamente.

Mientras tanto, el Director de Facilitación de Planificación, Finanzas y Activos del Gobierno del Ministerio del Interior (Kemendagri) Bahri dijo que todavía hay muchas aldeas y gobiernos locales que no han informado sus activos.



Wamenkop Ferry Juliántono (derecha)

Del total de más de 75,266 aldeas, solo alrededor del 21 por ciento o 16.059 pueblos presentan informes de inventario de activos. Es decir, todavía hay 59,207 aldeas que no han informado. Bahri mencionó el principal obstáculo del inventario de activos que no se han maximizado, porque no hay una separación clara de los datos entre la tierra y los activos de construcción utilizados o aquellos inactivo.

«Como un esfuerzo por acelerar la recopilación de datos de activos, el Ministerio del Interior emitirá una circular para los jefes regionales, incluido el Jefe/Lurah de la aldea para informar inmediatamente los activos de Idle tiene que sincronizar posteriormente para apoyar la aceleración de operaciones cooperativas», dijo Bahri.