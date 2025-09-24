La oficina de BJP en Ladakh se incendió después de la protesta que exige que el estado se vuelva violento







Una protesta masiva de la gente de Ladakh exigiendo el estado y la inclusión del territorio de la Unión bajo el sexto horario convertido en enfrentamientos con policía En LEH el miércoles, informó la agencia de noticias ANI.

Los manifestantes también atacaron a la oficina del Partido Bharatiya Janata (BJP) en LEH cuando los manifestantes se enfrentaron con la policía.

El activista Sonam Wangchuk, que ha estado en hambre huelgaemitió un video y expresó tristeza por la violencia y apeló por la paz, informó ANI.

«Me entristece informarle que hubo vandalismo en Leh durante una protesta. Muchas oficinas y vehículos policiales fueron destrozados y quemados. Se anunció un Bandh en Leh, pero la juventud llegó en gran número … Esta era la ira de la juventud, una revolución de la Gen-Z …», dijo Wangchuk.

Al compartir el video en X, el activista escribió: «Muy triste por los eventos en Leh. Mi mensaje sobre el camino pacífico falló hoy. Llamo a los jóvenes para que detengan estas tonterías. Esto solo daña nuestra causa».

Hablando sobre los desarrollos, Conferencia nacional El legislador Tanvir Sadiq dijo: «Es muy desafortunado que todo haya sido mal manejado. La forma en que J&K está siendo mal manejado, Ladakh también está siendo mal manejado de manera similar. Si bien esto es cierto, condenamos la violencia y esperamos que el gobierno central que se sienta en Delhi se sienta y habla con la gente de Ladakh …» «.

El sexto calendario de la Constitución contiene los artículos 244 (2) y 275 (1) que indican: «Disposiciones en cuanto a la administración de áreas tribales en los estados de Assam, Meghalaya, Tripura y Mizoram».

Mientras tanto, ha habido una demanda de estado para los territorios de la Unión de Ladakh y Jammu-kashmir Desde la abrogación del artículo 370 en 2019.

Más temprano el miércoles, el primer ministro de Jammu y Cachemira, Omar Abdullah, lanzó un ataque mordaz contra el Partido Bharatiya Janata (BJP) sobre la demora en la restauración de la condición de estado al territorio de la Unión, afirmando que era «injusto» para la gente.

Hablando con los periodistas, Abdullah acusó al BJP de retrasar y oponerse a la restauración de la estadidad para Jammu y Cachemira, ya que perdió las elecciones el año pasado.

«La gente participó en el proceso electoral. Es la mala suerte del BJP que no podrían ganar. Sin embargo, las personas aquí no pueden ser castigadas por eso. Parece que no se está proporcionando a la gente a las personas ya que el BJP no formó el gobierno. Es injusto para la gente.

