Beijing, Viva – Ministerio de Asuntos Exteriores Porcelana responder al rechazo Ucrania Agregar China como garantía de seguridad en la implementación de un alto el fuego.

Sebelumnya Presiden Ukraina Volodimyr Zelensky Lo que dice que Ucrania no requiere un garante que no ayude al país cuando Ucrania realmente lo necesita.

China entrega seguirá siendo objetivo y justo en la consulta.

«China siempre tiene una posición objetiva y justa, y siempre es justa y honesta en la crisis de Ucrania, que puede ver todas las partes», dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, en una conferencia de prensa en Beijing citada el domingo 24 de agosto de 2025.



Viva Militer: Presiden Ucranea, Volodymyr Zelensky

«Es muy importante buscar seguridad conjunta, integral, cooperativa y sostenible, y alentar el asentamiento político de la crisis de Ucrania», agregó Mao Ning.

Mao Ning también enfatizó que China está lista para desempeñar un papel constructivo para este propósito.

El desarrollo siguió a la reunión de Zelensky con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y los líderes europeos en la Casa Blanca, lo que resultó en el compromiso de los Estados Unidos con las garantías de seguridad a Ucrania.

Trump dijo que Estados Unidos podría proporcionar apoyo aéreo, mientras que los líderes europeos todavía están discutiendo sus formas de contribución.

Mientras tanto, el Ministro de Asuntos Exteriores Rusia Sergei Lavrov el miércoles (8/20), dijo que Moscú había acordado desarrollar un sistema de garantía de seguridad que involucraba a todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, incluidos China y varios otros países, como las negociaciones directas con Kiev en abril de 2022 en Estambul.

Aunque Ucrania rechazó los resultados de las negociaciones de Estambul porque otorgaría derechos de veto de Rusia a otros esfuerzos garabartos para ayudar a Ucrania si se ataca.

Se sabe que Rusia y China declaran la asociación «ilimitada» justo antes de la invasión de Moscú en 2022. Beijing no brindó asistencia militar a Rusia, pero Ucrania dijo que encontró componentes chinos en las armas rusas.

Zelensky también criticó al gobierno chino por continuar brindando apoyo diplomático y económico a Moscú desde el ataque de Rusia contra Ucrania.

Tras la insistencia de Trump en una reunión trilateral, Zelensky también insistió en que estaba listo para conocer al presidente ruso Vladimir Putin, pero no en Moscú.

La reunión se llamó Zelensky debería llevarse a cabo en «Europa neutral» mientras aconseja a Suiza y Austria que no son miembros de la OTAN, o Turquía, países miembros de la OTAN y la ubicación de la reunión máxima anterior para mediar el conflicto de Ucrania.