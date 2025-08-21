La oferta de «a largo plazo» de los Bulls para Giddey probablemente se quede corto financieramente

Josh Giddey sigue siendo un agente libre restringido. Tanto él como el Bulls de Chicago han sido encerrados en negociaciones durante todo el verano. El problema es que Chicago parece valorar a Giddey en $ 10 millones por año menos de lo que busca en un nuevo contrato.

Según Bulls Insider, KC Johnson, Chicago tiene una oferta de contrato a largo plazo sobre la mesa. Desafortunadamente para los Bulls, son aproximadamente $ 10 millones al año, sin lo que Giddey está esperando.

«Los Bulls tienen una oferta a largo plazo sobre la mesa que se cree que está en el vecindario de 20 millones», dijo Johnson a través de una edición reciente de ‘The Fast Break’. «Está bastante bien documentado que Josh Giddey y sus representantes buscan en ese rango de 30 millones. Por lo tanto, todavía hay un Golfo bastante significativo financieramente».

«Los Bulls tienen una oferta a largo plazo sobre la mesa … se cree que está en el vecindario de $ 20 millones/año». En el último episodio de The Fastbreak, @Kcjhoop sumergirse en las negociaciones contractuales de los Bulls con Josh Giddey ⬇️ pic.twitter.com/zqjlzw1c78 – Bulls en CHSN (@chsn_bulls) 19 de agosto de 2025

Desafortunadamente para Giddey, no parece haber ningún interés en sus servicios de la NBA. Por lo tanto, está trabajando en una postura de negociación débil. Además, Johnson también señaló que Chicago no parece estar abierta a la idea de separarse de su guardia estrella a través de un acuerdo de firma y comercio.

«La diferencia en esta situación de agencia libre restringida de una anterior que es de alto perfil es, a diferencia del Lauri Markkanen Situación, los Bulls no han dado indicaciones en toda la liga de ser susceptibles de una opción de firma y comercio «, dijo Johnson.» Eso significa que incluso si un equipo en este punto imprevisto se abalanzó para ofrecer un paquete de firma y comercio, los Bulls pueden no participar «. Si es una buena oferta obviamente la considerarían «.

Como tal, Giddey tiene dos opciones disponibles para él. Negocie con los Bulls para encontrar un punto medio o firmar su oferta de calificación. Si opta por este último, se convertirá en un agente libre sin restricciones el próximo verano.

Los toros todavía esperaban llegar al trato con Giddey

Durante la misma edición de «The Fast Break», Johnson expresó su optimismo de que Chicago y Giddey finalmente llegarán a un acuerdo sobre un nuevo contrato este verano.

El resultado más lógico sería que ambas partes estuvieran de acuerdo en un acuerdo que paga aproximadamente $ 25 millones por temporada. Eso los vería reunirse en el medio y alcanzar un compromiso justo.

Los toros quieren concluir las negociaciones este mes

De acuerdo a Insider de la NBA Brett Siegel de ClutchpointsTanto los Bulls como el campamento de Giddey parecen estar trabajando hacia una resolución que mantendrá al joven de 22 años con la franquicia.

«Se espera que Josh Giddey y los Chicago Bulls alcancen una resolución de un nuevo contrato, probablemente en el rango de tres años, a fines de agosto», informó Siegel. «Los Bulls podrían aumentar su oferta, pero se han mantenido firmes para mantener un nuevo acuerdo en el rango AAV de $ 20 millones. La última especulación de los agentes que no participan en las negociaciones sugieren algo en el rango de $ 65 millones a $ 70 millones».

Por supuesto, Giddey debe ajustar sus expectativas si finalmente vamos a ver una resolución para el estancamiento actual. Chicago claramente quiere mantenerlo a largo plazo. Si ambas partes están dispuestas a ajustar sus expectativas, es justo asumir que un acuerdo no estará demasiado lejos.