La oferta comercial de Trey Hendrickson rechazada por Cincinnati Bengals

Hay más noticias en la saga en curso entre el Bengals de Cincinnati y ala defensiva Trey Hendrickson. En caso de que no hayas notado y a juzgar por la asistencia que no – Los Bengals y Hendrickson están envueltos en una amarga disputa por contrato.

La noticia se supo ayer que el Bengals son ofertas de Fielding para el líder de la NFL Sack y eso no debería sorprender a nadie. Le dieron permiso a Hendrickson para buscar un intercambio hace meses y seguramente esa puerta nunca cerró. Si los Bengals pudieran encontrar una salida de esta situación, al firmarlo con un nuevo acuerdo o obtener algo a cambio de comercio, ya lo habrían hecho.

Tom Pelissero de la NFL Network dijo el lunes que los Bengals han recibido consultas sobre Hendrickson e incluso tuvieron una oferta decente sobre la mesa en un momento.

«De vuelta antes del draft, los Bengals tenían una oferta sobre la mesa que era una selección y cambio de segunda ronda». Pelissero dijo el lunes. «En ese momento, no estaban dispuestos a comprometerse con eso. Querían una primera ronda».

Levanta la mano si estás sorprendido.

Bengals no está cerca de hacer un trato para Trey Hendrickson

Como he dicho antes, hay muchos problemas para mover a un tipo como Hendrickson. En primer lugar, debes encontrar un equipo que lo necesite y necesite ayuda de pase-rush para correr ahora. Tiene 30 años, esto no es un Micah Parsons‘ situación. Sí, y puedes agregar espacio de tope y toda esa diversión a la ecuación. El punto es que el mercado potencial es limitado.

Entonces, un equipo tiene que renunciar a lo que los Bengals piensan que es justo (¡solo puedo imaginar!) Y luego pagar el valor de mercado de Hendrickson, que probablemente será de aproximadamente $ 36 millones por. Entonces, ¿los Bengals siguen teniendo la esperanza de que obtengan una primera ronda?

«Es una situación complicada», dijo Pelissero. «Veremos si avanza, pero puedo decirle que hay varios equipos en los últimos días que se han registrado con los Bengals. Ha habido charlas. No está en ningún lugar cercano a un acuerdo que realmente se haga».

Parece que todavía están esperando la esperanza de ese. Y, con lesiones en el campo de entrenamiento y presión sobre los gerentes generales y los entrenadores en jefe, tal vez lo obtengan.

«Nada realmente ha cambiado» con la situación del contrato de Hendrickson

Había algo de optimismo, aparentemente no internamente, cuando Hendrickson terminó su espera y regresó al equipo al comienzo del campo de entrenamiento. Pero, Hendrickson dijo en ese momento que realmente no había ningún movimiento.

«Nada realmente ha cambiado. Las cosas son exactamente las mismas», dijo Hendrickson el mes pasado. «No solo lo he mencionado varias veces esta temporada baja, sino que también la propiedad también lo ha hecho: nuestros planes no tienen que jugar en el acuerdo actual. Es algo que tenemos un objetivo común.

Queda por ver si Hendrickson perderá los juegos. Supongo que no lo hará. No obtener un gran contrato es una cosa, pero en realidad recibir dinero de ti es completamente diferente.

Ahora, si los Bengals pueden cambiar a Hendrickson, digamos que obtienen una selección de segunda ronda, lo que serán como los gustos de Joe Burrow y Ja’arrr Chase ¿Piensa en eso? ¿Adivina qué hace una selección de segunda ronda para sus carreras y sus esperanzas de ganar esta temporada? Exactamente. Madriguera podría terminar Tirando de un Carson Palmer más temprano que tarde.