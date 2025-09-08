La ofensiva de los Broncos parece perdida en el primer partido de la temporada contra los titanes

Cuando el Broncos de Denver La ofensiva luchó al comienzo de la temporada pasada, fue fácil culpar a los dolores de crecimiento por el mariscal de campo novato Bo nix.

¿Qué pasó en la apertura de la temporada 2025 contra el Titanes de Tennessee Necesitará un poco más de examen. Esto se debe a que Nix lideró un incendio en el contenedor de basura de una excursión ofensiva, una que condujo a 3 pérdidas de balón y una desastrosa parada de 4º y Endches por los Titanes a fines del último cuarto.

Nix lanzó 2 intercepciones y perdió un balón suelto en la victoria y los Broncos agregaron otra facturación en el cuarto trimestre cuando el 2 veces especialista de regreso/receptor de regreso de la NFL All-Pro Marvin Mims Perdió un despeje amortiguado ante los Titanes.

Nix terminó 25 de 40 pases para 176 yardas, 2 intercepciones y 1 touchdown.

Nix llevó a los Broncos a un récord de 10-7 en 2024 y la primera aparición de playoffs de la franquicia desde 2015.

«Bo Nada Jugando como un novato 2day «, escribió el ex ala cerrada de los Broncos y el miembro del Salón de la Fama del Fútbol Profesional, Shannon Sharpe Su cuenta X oficial.

Ofensiva de los Broncos guardados por nuevos corredores

Una parte de la ofensiva que funcionó en la victoria sobre los Titanes que no funcionó la temporada pasada también fue su gracia salvadora: el juego de carrera.

Corredor de novato RJ Harvey Lideró a los Broncos con 6 acarreos para 70 yardas, una friolera de 11.4 yardas por acarreo. Veterano agente libre corriendo JK Dobbins Se agregó 63 yardas por tierra y 1 touchdown.

Harvey fue una selección de la segunda ronda de UCF, quien corrió para más de 1,400 yardas en cada una de sus últimas 2 temporadas universitarias. Dobbins se apresuró a una carrera alta 903 yardas en solo 13 juegos para el Chargers de Los Ángeles en 2024.

La actuación de Nix envió a los fanáticos de los Broncos a Spiral

Mientras Nix se incendió al final de su temporada de novato pasando el balón, todavía no tenía un pase de touchdown hasta su cuarto juego.

Después de ver la reacción en línea a la actuación de Nix contra los Titanes, es seguro decir que los fanáticos de la NFL no tienen el ancho de banda emocional para ese tipo de paciencia este año.

«Bo Nada Sophomore Slump va a golpear como crack en los años 80 ”, Reportero de los Packers Joel Moran Escribió en su cuenta oficial X.

Los Broncos tomaron a Nix con la selección general No. 12 en el 2024 Draft de la NFL Después de liderar a la nación en pases de touchdown (50) y porcentaje de finalización (.773) su temporada senior en Oregon. Nix también dejó la universidad después de establecer el récord de FBS con 61 inicios de carrera.

«Bo Nada La depresión de segundo año está sobre nosotros «, Youtuber kinny escribió en su cuenta oficial X. «Esta (intercepción) es uno de los peores lanzamientos que he visto».

«Imagine lo que dirían los medios nacionales si Caleb Williams tuviera 3 pérdidas de balón frente al peor equipo de la liga». Caleb Williams Fan Club escribió en su cuenta oficial X. «Bo Nada apesta «.

¿Una persona que no fue crítica con Nix? Su entrenador en jefe, Sean Payton.

«Bueno, ganamos, eso es lo primero». Payton dijo. «Pensé que (Nix) colgó allí, luchó, e hizo algunas jugadas críticas para nosotros en la segunda mitad. Estoy seguro de que estará decepcionado con las pérdidas de balón … pero fue una actuación valiente. Pensé que jugó muy bien en la segunda mitad y ganamos el juego».