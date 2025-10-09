La OCN y la Universidad Rashtriya Raksha firman un memorando de entendimiento para fortalecer nuevamente la investigación y la capacitación







La Oficina de Control de Narcóticos (BCN) y la Universidad Rashtriya Raksha (RRU), una institución de importancia nacional dependiente del Ministerio del Interior, firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU) para mejorar la cooperación en las áreas de investigación, capacitación, desarrollo tecnológico y desarrollo de capacidades relacionadas con el control de narcóticos y los delitos relacionados con drogas cibernéticos, según un comunicado de prensa.

El MoU fue firmado por Anurag Garg, Director General de la NCB, y el Prof. (Dr.) Bimal N. Patel, Vicerrector de la RRU, en un evento celebrado en Nueva Delhi el miércoles. Según el comunicado de prensa, en virtud de este MoU, NCB y RRU colaborarán para llevar a cabo investigación e innovación conjuntas en áreas emergentes como la red oscura. narcóticos mercados, rastreo de criptomonedas e inteligencia sobre amenazas cibernéticas.

Las dos instituciones también trabajarán juntas para desarrollar e impartir programas de capacitación especializados en ciberforense, blockchain forense, OSINT y perfiles de comportamiento para funcionarios de NCB. Además, NCB y RRU trabajarán para establecer un Centro de Excelencia en Investigación de Delitos Cibernéticos e Inteligencia sobre Drogas (CoE-CIDI) como centro de investigación e innovación.

En la ocasión, Anurag Garg destacó que la colaboración ayudará a crear un ecosistema de aplicación de la ley basado en el conocimiento aprovechando la solidez académica de la RRU y la experiencia operativa de NCB. También destacó los desafíos emergentes como el cultivo ilícito de opio y cannabis en áreas remotas, e instó a la RRU a desarrollar métodos y tecnologías ecológicos para su destrucción. El Director General de la NCB enfatizó la creciente amenaza de las drogas sintéticas y señaló la necesidad de que instituciones como RRU innoven y desarrollen tecnologías de detección avanzadas.

El Prof. (Dr.) Bimal N. Patel enfatizó que la Universidad está comprometida a contribuir a la seguridad nacional a través de investigación avanzada, innovación y capacitación en el campo de los narcóticos y cibercrimen investigación, según el comunicado de prensa. La asociación marca un paso significativo hacia la integración de conocimientos académicos con experiencia en aplicación de la ley sobre el terreno, fortaleciendo así la capacidad institucional de la India para contrarrestar las dimensiones cambiantes del tráfico de drogas, en particular aquellas que involucran plataformas digitales y criptomonedas.

