La obra ‘Stranger Things’ bate récord de taquilla en Broadway House

El estreno de la quinta y última temporada de “Cosas más extrañas” parece haberle dado un impulso a “Stranger Things: The First Shadow”, la obra de Broadway que sirve como precuela de la serie de ciencia ficción de Netflix.

“Stranger Things: The First Shadow” recaudó $2,510,948 en taquilla en nueve funciones durante la semana que terminó el 28 de diciembre, marcando el total más alto de nueve funciones jamás logrado en el Marquis Theatre, donde la obra ha estado abierta desde abril.

En medio del debut de la quinta temporada de “Stranger Things”, con cuatro episodios en Acción de Gracias, tres en Navidad y el final de la serie aún por llegar el día de Año Nuevo, la venta de entradas ha alcanzado su punto más alto desde que se lanzó la producción por primera vez. Lo mismo ocurre con la producción de “First Shadow” que se presenta en el West End de Londres, donde la obra tuvo su estreno mundial en 2023.