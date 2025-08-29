La obra maestra Dev Hynes Chill ‘Essex Honey’ de Blood Orange: Review del álbum

Ha sido un minuto para el naranja sanguina. El grupo, que es básicamente británico, cantante y compositor-productor-productor-multi-instrumentalista Dev Hynes y quien haya traído para el viaje: fue una de las luces brillantes de principios de mediados de los años 2010, creando una fusión vibrante de R&B, alternativa y pop, y Hynes contribuyó simultáneamente a las canciones de Tinashe, Solange, Sky Ferreira, FKA Twigs, LordeUna cantante de $ AP Rocky, Mac Miller y la cantante argentina-españolas Nathy Peluso (la canción «The Day I Lost My Youth» incluso ganó un Grammy latino).

Más recientemente ha escrito y realizado composiciones clásicas y lo hizo Varios puntajes de cine y televisiónPero han pasado siete años desde el último álbum de Blood Orange, a pesar de que su canción de 2011 «Champagne Coast» se convirtió tardíamente en un Smash con motor Tiktok más de una década después de su lanzamiento.

No hace falta decir que mucho ha sucedido en esos años, al mundo y a Hynes, y el nuevo «Essex Honey» es, según las notas de la prensa, «una banda sonora creada a partir de un paisaje de ensueño de su viaje trabajando a través del dolor. También es un álbum sobre crecer en Essex (fuera de Londres) y la forma en que la música ha inspirado, curado e interrogado en sí mismo a través de la vida de Hynes».

En consecuencia, es un álbum más discreto que las salidas anteriores de Orange Blood Orange, con muchos momentos e interludios tranquilos, armonías bellamente apiladas, ritmos suaves y muy poco R&B; También hay un par de referencias de Easter Egg-ish a los íconos indie-rock Elliott Smith y Paul Westerberg (incluso una canción que lleva el nombre de este último). Saxofones, sintetizadores, guitarras acústicas, celos y solos de piano jazzy flotan dentro y fuera de la mezcla; Las canciones cambian de dirección abrupta pero no discordante. Cuando el sorprendentemente alegre «The Train (Kings Cross)» de repente entra en la pista 11, con un tempo casi el doble de rápido que cualquier cosa que llegó antes, es casi sorprendente, a pesar de que la canción es gentil y en su mayoría acústica, y no hubiera estado fuera de lugar en el monumental clásico «Forever Changes» de Love 1967.

Pero un par de bangers de baja perfil en la lujosa atmósfera: «Vivid Light» es como un cruce entre el material temprano de XX y Blood Orange, y «The Field» es una prisa maravillosa impulsada por un hermoso gancho vocal de Caroline Polachek (que también aparece en «Mind Laveed»). Hynes también se une a Lorde (apenas notable en «Mind Loaded»), Daniel Caesar, Brendan Yates de Turnstile, Singer-Poet Mustafa y el autor Zadie Smith, pero nunca hay ninguna pregunta que esté al volante. En todo momento, la composición de canciones y los arreglos son engañosamente profundos y complejos: las estructuras de canciones a menudo inventionales y los cambios repentinos de dirección siguen una especie de lógica interna que mantiene el álbum interesante y sorprendente, revelándose gradual y continuamente incluso después de varios escuchas.

«Essex Honey» no es algo que hayas hecho en una fiesta en una fiesta, pero es perfecto para la última hora de una, cuando la gente está terminando, o simplemente una noche en casa con iluminación tenue, una obra maestra fría que no es para cada estado de ánimo pero es perfecto para muchos.