La nueva y saludable temporada de los Bruins podría volverse amarga rápidamente

La temporada 2024-25 fue mala para el Bruins de Boston y algo que la franquicia no había tenido que soportar muy a menudo durante años. El equipo se perdió los playoffs y terminó último en su división con un récord de 33-39-10 (76 puntos). Algunos jugadores principales fueron canjeados y el equipo regresó con un aspecto significativamente diferente esta temporada.

Uno de los mayores cambios desde la mayor parte de la temporada pasada hasta esta nueva temporada 2025-26 para los Bruins es la salud. Los jugadores clave comenzaron esta temporada con una nota saludable y en la alineación, pero en el segundo juego de la temporada, las cosas podrían empezar a ponerse feas muy rápidamente para el equipo 2-0-0.

Hampus Lindholm ya está lesionado para los Bruins

Hampus Lindholm no ha tenido la carrera más saludable, pero normalmente no se pierde muchos juegos. En sus tres temporadas anteriores lo vieron participar en 73, 80 y 71 juegos, por lo que no poder jugar en todos los juegos excepto 17 la temporada pasada fue un cambio importante, y realmente perjudicó a los Boston Bruins, dado que es el defensa número dos del equipo.

Después de la anticipación de un grupo que llegaba a esta temporada con borrón y cuenta nueva y buen estado de salud, Lindholm se lesionó poco más de 10 minutos después del segundo partido de la temporada contra el Blackhawks de Chicago. Fue descartado para el resto del partido. con una lesión en la parte inferior del cuerpopor lo que aún no se ha comunicado el alcance de la lesión. Se perdió todo ese tiempo la temporada pasada después de una cirugía de rodilla y un revés más avanzada la temporada cuando estaba más cerca de regresar.

Cuando está sano, Lindholm es un muy buen defensa en la NHL. No es conocido por su ofensiva, sino por un juego sólido y completo. Fue impactante ver al veterano explotar con 10 goles, 53 puntos y +49, líder de la liga en 2022-23, su primera temporada con los Bruins. Eso es lo que podría aportar al equipo, pero incluso su siguiente temporada en 2023-24, con la mitad de la ofensiva de la temporada anterior, fue sólida.

La ausencia de un defensa como este en la alineación durante 65 partidos pasa factura al equipo. Obliga a los hombres clave de la organización que normalmente no tienen el tiempo de juego que proporciona una lesión como esa, a desempeñar un papel mucho más importante. Entonces, en comparación, quien interviene no impacta el juego de la misma manera que lo hace Lindholm, no por culpa de ellos.

Temporada plagada de lesiones para los Bruins en 2024-25

Algunos pueden estar durmiendo en los Boston Bruins si se mantienen sanos, pero una fuente, Elliotte Friedman, escribió«El equipo del Este que elegiría para llegar a los playoffs si tuviera agallas: Boston. Entre un Charlie McAvoy saludable, un Hampus Lindholm saludable y un Jeremy Swayman lúcido, deberían ser un equipo defensivo mucho mejor. Simplemente no sé cuánto anotarán».

Con Lindholm en la alineación, los Bruins tuvieron marca de 8-7-2 al comenzar la temporada pasada. Pero no fue el único jugador clave que estuvo fuera de acción durante un buen tiempo. Charlie McAvoy, el mejor defensa de los Bruins, sólo jugó 50 partidos. Con él en la alineación en 2024-25, el equipo tuvo marca de 23-22-5. Es comprensible que a los Bruins les fuera mucho peor sin sus dos mejores defensores, ya sea que solo uno se perdiera un juego o ambos.

A su vez, esto afectó negativamente a la portería, ya que Jeremy Swayman tuvo problemas en su primera temporada como titular indiscutible en Boston. Es posible que haya sentido más presión para tener éxito y llevar el peso del equipo, pero acababa de terminar una agotadora negociación contractual y tampoco fue presionado por Joonas Korpisalo como lo fue con Linus UIlmark en años anteriores.

Las lesiones mantuvieron fuera de acción a los dos mejores defensores del equipo y, por lo tanto, fuera de Swayman durante gran parte de la temporada. Con peores defensores, llegaron más oportunidades de anotar contra los Bruins. El portero titular tuvo problemas, pero al mismo tiempo su ayuda también disminuyó significativamente.

Es una nueva temporada y los Bruins están invictos, pero las cosas podrían ir de bien a mal rápidamente si la noticia de la lesión de Lindholm apenas un juego y medio después de la nueva temporada es más seria.