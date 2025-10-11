La nueva tecnología de impresión 3D crea materiales ultrarresistentes







Los investigadores han desarrollado un método de impresión 3D que ofrece construcciones complejas para la energía de próxima generación. biomédicoy tecnologías de detección. Desarrollado por investigadores en Lausana, Suiza, el nuevo método ayuda a cultivar metales y cerámicas dentro de un gel a base de agua, lo que da como resultado construcciones excepcionalmente densas.

En lugar de utilizar luz para endurecer una resina preinfundida con precursores metálicos, como lo habían hecho los métodos anteriores, el equipo creó un andamio 3D utilizando un gel simple a base de agua llamado hidrogel.

Luego, infunden a este hidrogel «en blanco» sales metálicas, antes de convertirlas químicamente en nanopartículas que contienen metal que impregnan la estructura. Luego, este proceso se puede repetir para producir compuestos con una concentración de metales muy alta.

