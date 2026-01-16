La nueva película de Tom McCarthy aterriza en Sony Pictures Classics,

Cineasta ganador del Oscar Tom McCarthyLa próxima película de (“Spotlight”) ha llegado con Clásicos de Sony Pictures.

La película, aún sin título, comenzará su producción a finales de febrero y está dedicada al difunto Steve Golinel productor ganador del Oscar que fue fundador y director ejecutivo de Anonymous Content. Además de adquirir los derechos mundiales del proyecto, Sony Pictures Classics cofinanciará la película.

McCarthy adaptó el guión con Thomas Bidegan y Noé Debré, basado en el libro de Nathaniel Rich «Losing Earth», descrito como una «historia real, dramática y oscuramente cómica» que narra el período en el que se inició el debate sobre el cambio climático.

«En 1980, en un balneario de Florida, veinte expertos se reúnen para una conferencia de fin de semana sobre un tema global que está comenzando a ganar fuerza: los efectos de las emisiones de Co2 en el clima. Este grupo de científicos, activistas y formuladores de políticas tienen un simple mandato del Congreso: escribir una declaración sobre qué hacer. Es más fácil decirlo que hacerlo», explica una de las primeras sinopsis de la película.

En un comunicado anunciando el proyecto, McCarthy dijo: «Lo que me atrajo originalmente de esta historia fue la idea atemporal de que, sin importar nuestras diferencias, debemos encontrar formas de trabajar juntos si tenemos la esperanza de resolver nuestros problemas. La alegría de trabajar en la película hasta ahora ha sido darme cuenta de lo entretenido que puede ser ese proceso. Me siento increíblemente afortunado de que estos increíbles socios, incluidos Anonymous Content y Sony Pictures Classics, lo estén haciendo juntos por las razones correctas».

Representantes de Sony Pictures Classics añadieron: «Un guión espectacular, que trata un tema urgente, la película sin título promete ser una película importante con un reparto estelar y el director Tom McCarthy, con quien hemos querido trabajar desde su primera película («The Station Agent») hace más de 20 años. Es un privilegio estar involucrado».

La película será producida por Jonathan King, David Levine para Anonymous Content, Jim Whitaker y McCarthy para Slow Pony. Jonathan Schwartz, Nick Shumaker y Bard Dorros de Anonymous Content son productores junto con Mary Aloe de Aloe Entertainment.

Los productores ejecutivos incluyen a Alex Gibney, Wendy Schmidt, Richard Perello y Robert Kessel para Jigsaw Productions; Matt Damon y Ben Affleck por Artists Equity; Alex Lebovici para Estudios Hammerstone; Bidegan, Debré y Nathaniel Rich; Billy James Parrott; Laurene Powell Jobs y Davis Guggenheim por Concordia; Andrew Lauren y Blye Faust en nombre de Andrew Lauren Productions; y Rob Rosenheck de Galisteo Media.

El acuerdo fue negociado entre Sony Pictures Classics y Anonymous Content y CAA Media Finance en nombre de los productores. Adam Davids brindó asesoramiento legal.