La nueva motocicleta de Suzuki se registró en RI, el precio de los 16 millones de IDR

Yakarta, Viva – Suzuki Se sabe que registra un diseño motocicleta Nuevo en Indonesia. Las imágenes circulantes muestran un scooter automático con una pantalla retro-moderna familiar.

Leer también: 5 de esta región se convirtió en el rey de los vehículos en Indonesia



Desde la apariencia exterior, esta nueva moto de un vistazo es similar al Suzuki Access 125 que ya se vendió en India. La forma de un cuerpo redondo con un toque elegante recuerda directamente al modelo.

Aunque no ha habido una confirmación oficial del Suzuki, pero si es cierto, esta moto llenará el segmento de scooter retro de 125 cc que de hecho está muy lleno y en demanda en el país.

Leer también: El automóvil en exhibición en Giias 2025 fue producido inmediatamente por la masa.



La competencia en esta clase está actualmente dominada por Yamaha Fazzio y Honda Scoopy. La presencia de Suzuki con un nuevo modelo se sumará claramente al calor de la competencia.

Desde la imagen de la patente, visto Viva Automotive Miércoles 27 de agosto de 2025, parece que la moto tiene un asiento ancho, una cubierta plana y un cuerpo compacto. Este personaje es sinónimo de motocicletas urbanas prácticas para actividades diarias.

Leer también: Registro de impresión de ventas de motocicletas



Algunas otras partes, como los faros redondos y los cuerpos redondeados, también agregan una impresión retro. Pero los detalles técnicos aún son inciertos hasta el anuncio oficial de Suzuki.

Si es cierto tomar la base del acceso 125, entonces es probable que esta moto use un motor SOHC de 124 cc de enfriamiento de aire. En India, el motor puede producir 8.3 caballos de fuerza y ​​10.2 nm de potencia de caballos.

La capacidad del tanque de 5.3 litros y peso ligero de alrededor de 106 kg lo hace práctico para el uso diario.

En comparación, el precio del Suzuki Access 125 en India comienza de 81,700 Rs de Rs a 104,409 Hospital para la variante más alta, o equivalente a RP16.3 millones a RP20.5 millones al tipo de cambio actual.